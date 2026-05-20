इन 5 सिग्नल से पता चलता है कि आपकी कार हो गई ओवरहीट, तुरंत करें ये काम वरना इंजन...

Car Engine Overheating Warning: गर्मियों के मौसम में कार ओवरहीट होना आजकल एक आम परेशानी बनती जा रही है. खासकर लंबे सफर, ट्रैफिक और तेज धूप में इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. कई बार कार पहले से संकेत देने लगती है, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. यही छोटी गलती बाद में बड़े इंजन डैमेज और भारी खर्च की वजह बन सकती है. बता दें कि, अगर समय रहते ओवरहीटिंग के संकेत पहचान लिए जाएं, तो कार को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है.

कई लोग तब तक ड्राइव करते रहते हैं जब तक बोनट से धुआं निकलना शुरू न हो जाए. जबकि कार पहले ही अलग-अलग तरीकों से अलर्ट देने लगती है. इसलिए हर ड्राइवर को यह समझना जरूरी है कि इंजन गर्म होने पर कार किस तरह व्यवहार करती है और ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए. थोड़ी सी सावधानी हजारों रुपये का खर्च बचा सकती है और सफर को सुरक्षित बना सकती है.

ये 5 संकेत बताते हैं कि इंजन हो रहा है ओवरहीट

अगर कार का टेम्परेचर गेज अचानक हाई लेवल पर पहुंचने लगे, तो यह सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है. कई कारों में डैशबोर्ड पर लाल या पीली वार्निंग लाइट भी जलने लगती है. इसके अलावा बोनट से भाप या धुआं निकलना भी ओवरहीटिंग का साफ संकेत है. कई बार कार के AC की कूलिंग अचानक कम हो जाती है, क्योंकि इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है.

अगर इंजन से जलने जैसी स्मेल आए या परफॉर्मेंस कमजोर महसूस हो, तो भी सतर्क हो जाना चाहिए. कुछ मामलों में इंजन से अजीब आवाजें भी आने लगती हैं. इन संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा गर्म इंजन के कारण हेड गैसकेट और दूसरे महंगे पार्ट्स खराब हो सकते हैं. यही वजह है कि शुरुआती संकेत मिलते ही कार को तुरंत चेक करना जरूरी हो जाता है.

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कार ओवरहीट होते ही तुरंत करें ये काम

अगर आपको लगे कि कार ओवरहीट हो रही है, तो सबसे पहले सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक दें. इंजन को तुरंत बंद करें और उसे ठंडा होने का समय दें. कई लोग गर्म इंजन पर तुरंत पानी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. इंजन ठंडा होने के बाद ही कूलेंट लेवल चेक करें. अगर कूलेंट कम हो तो सही कूलेंट डालें और जरूरत पड़े तो मैकेनिक की मदद लें.

लंबे सफर में हमेशा अतिरिक्त कूलेंट और पानी साथ रखना फायदेमंद रहता है. इसके अलावा रेडिएटर, फैन और इंजन ऑयल की नियमित जांच भी जरूरी है. अगर कार बार-बार गर्म हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. छोटी सी खराबी समय रहते ठीक न कराने पर इंजन सीज होने जैसी बड़ी परेशानी आ सकती है. सही मेंटेनेंस और थोड़ी सतर्कता कार को लंबे समय तक सुरक्षित और स्मूद बनाए रखती है.

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