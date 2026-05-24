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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी की कूलिंग कॉइल चोक होने पर जेब पर पड़ेगा भारी नुकसान, किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?

गाड़ी की कूलिंग कॉइल चोक होने पर जेब पर पड़ेगा भारी नुकसान, किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?

Car Cooling Coil: जब कूलिंग कॉइल पर धूल की मोटी परत जम जाती है तो हवा सही तरीके से उसके आर-पार नहीं जा पाती. इसका सीधा असर AC की कूलिंग पर पड़ता है. आइए जरूरी टिप्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 May 2026 08:42 AM (IST)
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गर्मी के मौसम में कार का AC सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी होता है. लेकिन कई बार लोग AC की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़ा खर्च बन जाती हैं. कार के AC सिस्टम में एक बहुत अहम हिस्सा होता है कूलिंग कॉइल, जिसे Evaporator भी कहा जाता है. यही हिस्सा AC की ठंडी हवा बनाकर कार के अंदर पहुंचाता है.

अगर यह कॉइल धूल, मिट्टी और कचरे की वजह से चोक यानी ब्लॉक हो जाए, तो AC की कूलिंग खराब होने लगती है और गाड़ी के माइलेज से लेकर इंजन तक पर असर पड़ता है. कई लोग इस परेशानी को समझ नहीं पाते और बेवजह AC गैस भरवाने या महंगे पार्ट बदलवाने में पैसे खर्च कर देते हैं, जबकि असली समस्या सिर्फ गंदी कूलिंग कॉइल होती है.

किन कारणों के चलते होता है ऐसा?

जब कूलिंग कॉइल पर धूल की मोटी परत जम जाती है तो हवा सही तरीके से उसके आर-पार नहीं जा पाती. इसका सीधा असर AC की कूलिंग पर पड़ता है. AC ऑन करने के बावजूद कार का केबिन ठंडा नहीं होता और लोग समझते हैं कि शायद गैस खत्म हो गई है. लेकिन असल में कॉइल ब्लॉक होने की वजह से ठंडी हवा बाहर नहीं आ पाती. यही कारण है कि कई बार बिना जरूरत लोग गैस रीफिल कराने में पैसे बर्बाद कर देते हैं.

कॉइल गंदी होने का एक और बड़ा संकेत ब्लोअर की कमजोर हवा होती है. अगर आप AC की स्पीड पूरी कर दें और फिर भी वेंट्स से हवा कम आए तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं हवा का रास्ता ब्लॉक हो चुका है. जब रास्ता ही बंद होगा तो हवा बाहर कैसे आएगी. ऐसे में सबसे पहले AC कॉइल और फिल्टर की जांच करवानी चाहिए.

गाड़ी के माइलेज पर भी असर

इस समस्या का असर सिर्फ कूलिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गाड़ी के माइलेज पर भी पड़ता है. जब केबिन जल्दी ठंडा नहीं होता तो AC का कंप्रेसर लगातार चलता रहता है. इससे इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और गाड़ी ज्यादा ईंधन खर्च करने लगती है. यानी छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर बड़ा बोझ डाल सकती है. पेट्रोल और डीजल का खर्च बढ़ने का एक कारण खराब AC सिस्टम भी हो सकता है.

गंदी कूलिंग कॉइल से बदबू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं. कॉइल पर नमी जमा होने से फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. इसके बाद AC चलाने पर कार के अंदर सीलन या सड़न जैसी बदबू आने लगती है. लंबे समय तक ऐसी हवा में बैठना परिवार की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

अगर आप चाहते हैं कि कूलिंग कॉइल जल्दी खराब या चोक न हो, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले AC केबिन फिल्टर को समय पर साफ करें या बदलें. हर कार में ग्लोव बॉक्स के पीछे एक AC फिल्टर लगा होता है, जो बाहर की धूल को अंदर जाने से रोकता है. अगर इसे हर सर्विस या लगभग 5,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच बदल दिया जाए तो धूल कॉइल तक नहीं पहुंच पाएगी और AC लंबे समय तक अच्छी तरह काम करेगा.

यह भी पढ़ें:- अब सबके बजट में आएंगी इलेक्ट्रिक कारें, ये दोनों कंपनियां मिलकर बना रहीं किफायती EVs 

Published at : 24 May 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Auto Tips AC COOLING Car Cooling Tips Car Cooling Coil
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