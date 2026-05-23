अब सबके बजट में आएंगी इलेक्ट्रिक कारें, ये दोनों कंपनियां मिलकर बना रहीं किफायती EVs

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब बड़ी कंपनियां भी इस सेक्टर में बड़े लेवल पर निवेश कर रही हैं. बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों और पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंता के बीच लोग अब सस्ती और कम खर्च वाली इलेक्ट्रिक कारों की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. इसी को देखते हुए Uber और JSW Group ने भारत में किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियां विकसित करने के लिए पार्टनरशिप की है.

Uber और JSW दोनों कंपनियों ने इसके लिए एक समझौता यानी MoU साइन किया है. इसका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते राइड-हेलिंग यानी टैक्सी बाजार के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करना है, जो सस्ती होने के साथ-साथ भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से बेहतर हों.

किनके बीच हुआ समझौता?

यह समझौता मुंबई में JSW ग्रुप के पार्थ जिंदल और Uber के CEO दारा खोसरोशाही के बीच हुआ. इस प्रोजेक्ट पर काम JSW Green Mobility के जरिए किया जाएगा, जो JSW Group की एक सहयोगी कंपनी है. दोनों कंपनियां मिलकर ऐसी इलेक्ट्रिक कारें और गाड़ियां विकसित करेंगी जिन्हें Uber प्लेटफॉर्म पर टैक्सी सेवाओं में इस्तेमाल किया जा सके. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आने वाले समय में Uber पर ज्यादा इलेक्ट्रिक टैक्सियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे सफर का खर्च भी कम हो सकता है और प्रदूषण भी घटेगा.

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कंपनियों का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक वाहन खास तौर पर भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे. यानी उनकी कीमत, रेंज, मजबूती और परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से सही बैठे. भारत में सड़क की स्थिति, ट्रैफिक और लंबी दूरी के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को डिजाइन किया जाएगा. इससे आम लोगों को भी भविष्य में ज्यादा किफायती इलेक्ट्रिक कारों का ऑप्शन मिल सकता है.

तेजी से बढ़ रहा EV बाजार

इस साझेदारी का फायदा सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को भी मिलेगा. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ने से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी. भारत सरकार भी लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और ऐसे में Uber और JSW जैसी बड़ी कंपनियों का साथ आना EV सेक्टर के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है.

भारत में EV बाजार तेजी से बढ़ रहा है. खासकर टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अब कंपनियां कार सेगमेंट में भी तेजी से निवेश कर रही हैं. JSW Group पहले से ही ऑटो सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और आने वाले समय में कई नए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में Uber के साथ यह पार्टनरशिप भारतीय EV बाजार को और मजबूत बना सकती है.

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