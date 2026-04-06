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हिंदी न्यूज़ऑटोये 5 गलतियां कर देती हैं गाड़ी के सस्पेंशन का काम तमाम, जेब पर आ जाता है तगड़ा खर्च

ये 5 गलतियां कर देती हैं गाड़ी के सस्पेंशन का काम तमाम, जेब पर आ जाता है तगड़ा खर्च

गाड़ी के सस्पेंशन को खराब होने से बचाना आसान है, बस सही ड्राइविंग और नियमित देखभाल जरूरी है. आइए जानें वो 5 बड़ी गलतियां जो आपकी कार के सस्पेंशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं और खर्च बढ़ा देती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 05:43 PM (IST)
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कार का सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी को कंफर्टेबल और सेफ बनाता है. ये सड़क के गड्ढों और झटकों को कम करता है, जिससे ड्राइविंग स्मूथ रहती है. लेकिन अगर आप सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते या देखभाल नहीं करते, तो सस्पेंशन जल्दी खराब हो सकता है. जब सस्पेंशन में दिक्कत आती है, तो गाड़ी में झटके ज्यादा महसूस होते हैं, टायर जल्दी घिसते हैं और ड्राइविंग कंट्रोल भी कमजोर हो जाता है. कई बार लोग इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इससे आगे चलकर बड़ा खर्च उठाना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप उन गलतियों को समझें जो सस्पेंशन को नुकसान पहुंचाती हैं.

गड्ढों में तेज गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग का असर

सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है खराब सड़कों पर तेज गाड़ी चलाना. जब आप गड्ढों से तेज गति में गुजरते हैं, तो झटका सीधे सस्पेंशन पर पड़ता है. इससे शॉक एब्जॉर्बर और अन्य पार्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं. इसके अलावा, गाड़ी में जरूरत से ज्यादा वजन रखना भी सस्पेंशन के लिए नुकसानदायक है. ओवरलोडिंग से सस्पेंशन पर लगातार दबाव बना रहता है, जिससे इसकी क्षमता कम हो जाती है. लंबे समय तक ऐसा करने से सस्पेंशन कमजोर पड़ जाता है और जल्दी खराब हो सकता है.

व्हील अलाइनमेंट और टायर प्रेशर की अनदेखी

कई लोग व्हील अलाइनमेंट को जरूरी नहीं समझते, लेकिन यह सस्पेंशन के लिए बहुत जरूरी होता है. अगर व्हील सही तरीके से अलाइन नहीं होते, तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और सस्पेंशन पर गलत दबाव पड़ता है. इससे टायर भी जल्दी घिसते हैं और ड्राइविंग में भी दिक्कत होती है. इसी तरह, टायर में सही हवा का प्रेशर बनाए रखना भी जरूरी है. अगर टायर में हवा कम या ज्यादा होती है, तो सस्पेंशन को ज्यादा काम करना पड़ता है. इससे सस्पेंशन पार्ट्स पर असर पड़ता है और उनकी लाइफ कम हो जाती है.

समय पर ग्रीसिंग और चेकअप क्यों जरूरी है?

सस्पेंशन सिस्टम को सही रखने के लिए समय-समय पर ग्रीसिंग और चेकअप बहुत जरूरी है. कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते और तभी गाड़ी को दिखाते हैं जब समस्या बड़ी हो जाती है. अगर समय पर जांच कराई जाए, तो छोटी समस्याएं जल्दी ठीक हो सकती हैं और बड़े खर्च से बचा जा सकता है. ग्रीसिंग से सस्पेंशन के पार्ट्स स्मूथ तरीके से काम करते हैं और उनमें घिसाव कम होता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी लंबे समय तक आरामदायक और सुरक्षित रहे, तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें.

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Published at : 06 Apr 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Maintenance Tips Car Suspension
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