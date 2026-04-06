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Bengal Opinion Poll 2026: ममता बनर्जी या BJP, पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार? ओपिनियन पोल में सांस अकटाने वाले नतीजे
West Bengal Election Matrize Opinion Poll 2026: ममता बनर्जी या BJP, पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार? ओपिनियन पोल में सांस अकटाने वाले नतीजे
इस साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसमें पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव पूरे देश की नजर है. इसे लेकर MATRIZE ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल राजनीतिक दलों की सांसें अटकाने वाली है. सर्वे की मानें तो टीएमसी को 43 फीसदी, बीजेपी को 42 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट मिलने की संभावना है. टीएमसी 140-160, बीजेपी को 130-150 सीट, अन्य को 8-16 सीट मिलने की संभावना है.
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Source: IOCL