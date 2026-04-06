केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अप्रैल को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की अमृत नेक्स्ट जेनरेशन अमृत भारत ट्रेन के सैंपल कोच का निरीक्षण किया, जो भारत में यात्री रेल सेवा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है. इस सुपरफास्ट यात्री ट्रेन के नए डिजाइन किए गए कोच आराम, आकर्षक डिजाइन और समग्र रूप से बेहतर यात्रा अनुभव पर विशेष ध्यान देते हैं. इस ट्रेन का नेक्स्ट जेनरेशन कोच वाकई में किसी शाही महल से कम नहीं लग रहा है.

रेल मंत्री ने शेयर किया अमृत भारत के नए कोच का वीडियो

वीडियो में दिख रहा है कि कोच में बेहतरीन डिजाइन की गई है और फर्श पर भी पीवीसी लगाई है जिससे कोच का रूप और भी ज्यादा निखर कर आ रहा है. स्लीपर कोच में ऐसे पर्दे लगाए गए हैं जिन्हें देखकर आंखों को ठंडक महसूस होती है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो. इतना ही नहीं, कोच के फर्स्ट क्लास को पहले से और भी ज्यादा आकर्षक बनाया गया है. ये देखने में एक दम किसी शाही घर जैसा लग रहा है.

🚆 Passengers की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिज़ाइन के coach और बेहतर टॉयलेट्स के मॉडल तैयार किए हैं। मौजूदा coach को अपग्रेड कर एक सैंपल coach तैयार किया गया है। pic.twitter.com/nIXwplAI5A — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) April 4, 2026

शानदार और आकर्षक है बनावट, चमचमा रहा वॉशरूम

ट्रेन के वॉशरूम और वॉश बेसिन को भी खास तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि यात्री आसानी से अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर सकें. टॉयलेट तो किसी पांच सितारा होटल की तरह चमचमा रहा है. कोच में उपयोग की गई सभी सामग्रियां HL3 अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती हैं, जिससे ट्रेन के अंदर सुरक्षा स्तर में सुधार होता है और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

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यूजर्स बोले, ये तो फाइव स्टार जैसा

वीडियो को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या शानदार कोच है, लेकिन इसका टिकट जरा सस्ता रखिएगा. एक और यूजर ने लिखा...ट्रेन में जनरल डिब्बों की भीड़ का भी कुछ कीजिए मंत्री जी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो किसी पांच सितारा होटल की फील दे रही है.

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