पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों की चिंता अक्सर लोगों को सताती है. लोगों को इस बात की टेंशन है कि कहीं आने वाले समय में पेट्रोल या डीजल के लंबी लाइन न लगानी पड़े. ऐसे समय में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कार को कम फ्यूल पर कैसे चला सकते हैं? यहां हम आपको कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप फ्यूल बचा सकते हैं और अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं.

किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी?

आपके लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चलाने से बचना चाहिए. जब आप तेज स्पीड में ड्राइव करते हैं तो इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और यह ज्यादा फ्यूल खर्च करता है. वहीं दूसरी ओर गाड़ी को नॉर्मल स्पीड पर चलाने से कम फ्यूल लगता है और माइलेज भी बेहतर मिलता है.

दूसरी जरूरी बात यही कि ड्राइव करते समय बार-बार या लगातार क्लच दबाकर रखना गलत आदत है. खासकर ट्रैफिक में लोग अक्सर क्लच पर पैर रखे रहते हैं, जिससे क्लच जल्दी खराब होता है और फ्यूल भी ज्यादा खर्च होता है. ऐसे में क्लच का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए.

इसके अलावा, गियर और स्पीड का सही तालमेल रखना बेहद जरूरी है. गलत गियर में गाड़ी चलाने से इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और माइलेज कम हो जाता है. इसलिए स्पीड के हिसाब से सही गियर का इस्तेमाल करना चाहिए और धीरे-धीरे स्पीड बढ़ानी चाहिए.

आपके लिए एक और आसान तरीका यह है कि रेड लाइट या लंबे सिग्नल पर इंजन बंद कर दें. अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा रुक रहे हैं, तो इंजन चालू रखना सिर्फ फ्यूल की बर्बादी है. इंजन बंद करने से काफी पेट्रोल बचाया जा सकता है. इसके साथ ही गाड़ी की रेगुलर सर्विस कराना और टायर में सही हवा बनाए रखना भी बेहद जरूरी है.

सर्विस से इंजन बेहतर काम करता है और कम फ्यूल खर्च करता है. वहीं, टायर में कम हवा होने से गाड़ी को चलाने में ज्यादा पावर लगती है, जिससे तेल ज्यादा खर्च होता है. इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

अगर दूरी कम है तो कार या बाइक का इस्तेमाल कम करना चाहिए. छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, ई-रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. इससे न केवल पेट्रोल बचेगा बल्कि पैसे की भी बचत होगी.

यह भी पढ़ें:-

सेल्स में छा गई Tata Punch, नेक्सन को पछाड़ हासिल किया पहला नंबर, Brezza-Seltos का क्या हाल?