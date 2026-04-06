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हिंदी न्यूज़ऑटोTriumph ने लॉन्च की नई 350cc बाइक्स, डाउनसाइज के बाद क्या परफॉर्मेंस पर पड़ेगा असर?

Triumph ने लॉन्च की नई 350cc बाइक्स, डाउनसाइज के बाद क्या परफॉर्मेंस पर पड़ेगा असर?

Triumph Bikes Launched: ट्रायम्फ की नई बाइक्स में 349cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें पहले के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कि कौन-से नए मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 06 Apr 2026 05:28 PM (IST)
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आजकल ऑटो इंडस्ट्री में डाउनसाइजिंग का ट्रेंड तेजी से देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में बाइक निर्माता कंपनी Triumph ने भारत में अपनी कई नई बाइक्स को भारत में लॉन्च कर दिया है. Triumph की नई 350cc बाइक रेंज का काफी समय से इंतजार था और अब आखिरकार ये सामने आ चुकी हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन बाइक्स का नाम पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन इनके इंजन को 400cc से घटाकर 349cc कर दिया गया है ताकि कम टैक्स यानी 18 फीसदी जीएसटी का फायदा मिल सके. 

Triumph बाइक्स की नई कीमत

Triumph Tracker 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.46 लाख रुपये रखी गई है, जबकि Speed 400 और Speed T4 की भारत में कीमत क्रमश: 2.32 लाख और 1.95 लाख रुपये रखी गई है. इसके अलावा Thruxton 400 को 2.65 लाख रुपये में पेश किया गया है. 

कितनी है बाइक्स की पावर?

Triumph की नई बाइक्स में 349cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. हालांकि पावर पहले से थोड़ी कम हुई है, लेकिन फर्क ज्यादा बड़ा नहीं है. उदाहरण के तौर पर, Speed T4 अब 7,500 rpm पर 29 हॉर्सपावर और 5,500 rpm पर 31Nm टॉर्क देती है.  वहीं Scrambler 400 और 400 XC में 8,500 rpm पर 37 हॉर्सपावर और 7,000 rpm पर 32Nm का टॉर्क मिलता है.

कौन-से मॉडल्स हैं शामिल? 

इस इंजन फैमिली में Thruxton 400 और Tracker 400 जैसे मॉडल भी शामिल हैं, जिनमें लगभग 40 हॉर्सपावर और 32Nm टॉर्क मिलता है. खास बात यह है कि Tracker 400 इस लाइनअप में एक नया मॉडल है. बाइक्स की कीमत की बात की जाए तो Speed T4 को छोड़कर बाकी बाइक्स, जैसे Thruxton, Scrambler और Speed की कीमतों में थोड़ी कमी आई है, जिससे ये और भी वैल्यू फॉर मनी बन गई हैं.

डिजाइन के मामले में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है. सभी बाइक्स पहले जैसे ही दिखती हैं, सिर्फ इंजन में ही बदलाव किया गया है. Speed 400 में पावर करीब 3 bhp और 5.5Nm कम हुई है, जबकि Speed T4 में 2 bhp और 5Nm की कमी आई है. कुल मिलाकर छोटे इंजन के कारण इन बाइक्स की कीमत कम हुई है, जो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. साथ ही पावर में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, जिससे इन बाइक्स की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 06 Apr 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Triumph Bikes Triumph 400 Thruxton 400 Tracker 400
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