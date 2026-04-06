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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच

अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच

हेरा फेरी 3 को लेकर अब परेश रावल ने रिएक्ट किया है. उन्होंने फिल्म में देरी की अफवाहों पर रिएक्ट किया और इन खबरों को झूठा बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 Apr 2026 05:28 PM (IST)
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'हेरा फेरा 3' खबरों में बनी हुई है. फिल्म को प्रियदर्शन बना रहे हैं. इस फिल्म में परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. फिल्म की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से खबरों में बनी है. बीच में परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी थी. इसे लेकर काफी विवाद हुआ. हालांकि, फिर बाद में वो फिल्म में वापस आ गए.

फिल्म में देरी की खबरों पर क्या बोले परेश रावल?

इसके अलावा राइटर रोहन शंकर ने हाल ही में कहा था कि लीगल कारणों से फिल्म में देरी हो रही है. उन्होंने फिल्म से अपनी एग्जिट को भी कंफर्म किया. अब परेश रावल ने फिल्म में देरी की खबरों पर रिएक्ट किया है. मनी कंट्रोल से बातचीत में परेशा रावल ने कहा, 'आप कुछ भी मत सुनिए. हेरा फेरी 3 आ रही है. मैं जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करूंगा.'

इस फिल्म में साथ दिखे अक्षय-परेश
अक्षय कुमार और परेश रावल की अच्छी प्रोफेशनल बॉन्डिंग है. उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. अब वो भूत बंगला में भी साथ आने वाले हैं. भूत बंगला का सोमवार को ही ट्रेलर रिलीज हुआ है. ट्रेलर में अक्षय और परेश की कॉमेडी को पसंद किया जा रहा है. 

परेश ने एक इंटरव्यू में अक्षय को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था, 'इंसिक्योरिटीज किसी की नहीं हैं. अक्षय कुमार इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी इंसिक्योरिटी नहीं है. कोई मेरी पीठ में छुरा मार देगा तो ऐसा किसी को नहीं लगता है. आराम से काम होता है और वो भई ईमानदारी के साथ.'

हेरा फेरी 3 की बात करें तो ये क्लासिक हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है. पहला पार्ट 2000 में रिलीज हुआ था. वहीं दूसरा पार्ट 2006 में आया था. दोनों ही पार्ट्स ने धूम मचा दी थी. अब तीसरे पार्ट को लेकर भी फैंस एक्साइटेड हैं.

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Published at : 06 Apr 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Paresh Rawal Hera Pheri 3
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