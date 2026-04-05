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हिंदी न्यूज़ऑटोगांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए कौन-सी ऑफ रोडिंग SUV खरीदना सही? यहां जानिए ऑप्शन्स

गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए कौन-सी ऑफ रोडिंग SUV खरीदना सही? यहां जानिए ऑप्शन्स

Best Off Roading SUV: अगर आपको गांव या खराब सड़कों पर चलाने के लिए एक मजबूत SUV चाहिए, तो नीचे दी गई ये पांचों गाड़ियां अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 Apr 2026 11:04 PM (IST)
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गांव की कच्ची और उबड़-खाबड़ सड़कों पर कार चलाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में गाड़ियों की मजबूत बॉडी, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और अच्छा सस्पेंशन बेहद जरूरी होता है. यहां हम आपको 5 ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खराब और गांव के कच्चे रास्तों पर भी आसानी से चल सकती हैं और सफर को आरामदायक बनाती हैं. आइए इन गाड़ियों की डिटेल्स जान लेते हैं.

Mahindra Thar Roxx

लिस्ट में पहला नाम Mahindra Thar Roxx का है. यह थार का 5-डोर वर्जन है, जो खासतौर पर खराब रास्तों के लिए बनाई गई है. इसमें मजबूत बॉडी, बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस और शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता मिलती है.  पहले की तुलना में इसमें ज्यादा स्पेस और फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे यह फैमिली के लिए भी बेहतर बन गई है. खराब रास्तों पर यह बिना किसी परेशानी के चल सकती है.

Maruti Suzuki Jimny

इसके बाद दूसरे नंबर पर Maruti Suzuki Jimny का नाम है, जो छोटी होने के बावजूद काफी स्ट्रॉन्ग  SUV मानी जाती है. इसमें 4x4 सिस्टम मिलता है, जिससे यह कीचड़, रेत और पत्थरों वाले रास्तों पर भी आसानी से निकल जाती है.  इसका छोटा साइज गांव की तंग गलियों में चलाने के लिए बेस्ट होता है. 

Mahindra Scorpio-N

तीसरे नंबर पर Mahindra Scorpio-N है, जो अपनी मजबूती और पावर के लिए जानी जाती है. इसमें मजबूत चेसिस दिया गया है, जो खराब रास्तों का प्रेशर आसानी से झेल लेता है. इस SUV में बैठने वाले लोगों को ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी ज्यादा झटका महसूस नहीं होता, जिससे सफर आरामदायक बना रहता है.

Force Gurkha

चौथे नंबर पर Force Gurkha है. यह खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाई गई SUV है. इसमें बड़े टायर, मजबूत बॉडी और शानदार विजिबिलिटी मिलती है. यह गहरे गड्ढों, कीचड़ और पानी भरे रास्तों को भी आसानी से पार कर सकती है, इसलिए बहुत खराब रास्तों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन मानी जाती है. 

Toyota Fortuner

अगला नाम Toyota Fortuner का है, जो अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. यह SUV लंबे समय तक बिना दिक्कत के चल सकती है और खराब रास्तों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है. साथ ही इसका एसी और कम्फर्ट लेवल भी अच्छा है, जिससे गर्मी और धूल में भी सफर आसान रहता है. 

ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आपको गांव या खराब सड़कों पर चलाने के लिए एक मजबूत SUV चाहिए, तो ये पांचों गाड़ियां अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन हैं.

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Published at : 05 Apr 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Maruti Jimny Mahindra Thar Force Gurkha Mahindra Scorpio N Best Off Roading SUV
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