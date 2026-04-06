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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Fennel Seeds: क्या सौंफ बीनते-बीनते आप भी हो जाती हैं परेशान? जानें इसे साफ करने का सबसे सही तरीका

How To Clean Fennel Seeds: क्या सौंफ बीनते-बीनते आप भी हो जाती हैं परेशान? जानें इसे साफ करने का सबसे सही तरीका

Clean Spices For Better Health: सौंफ साफ करना एक मुश्किल भरा काम है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे साफ किया जा सकता है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और काम आसानी से हो जाएगा.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Apr 2026 02:34 PM (IST)
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Quick Way To Clean Fennel Seeds At Home: अगर आप भी सौंफ को बार-बार बीनते-बीनते परेशान हो जाती हैं, तो पहले यह समझ लीजिए कि हर बार घंटों बैठकर उसे साफ करना जरूरी नहीं होता. सौंफ दरअसल फूल वाले पौधे से निकलने वाले सूखे बीज हैं. गर्म इलाकों में यह पौधा कई सालों तक चलता है, जबकि ठंडे मौसम में इसे एक सीजन के लिए उगाया जाता है. जब इसके फूल पूरी तरह सूखकर भूरे हो जाते हैं, तभी बीज तैयार माने जाते हैं. अगर घर में थोड़ी-सी भी जगह हो तो आप गमले में भी सौंफ उगा सकती हैं, वरना बाजार में अच्छी क्वालिटी की सौंफ आसानी से मिल जाती है.

सौंफ खरीदते समय थोड़ी सावधानी आगे की मेहनत बचा सकती है. कोशिश करें कि वह एयरटाइट डिब्बे में रखी हो ताकि नमी और धूल न लगे. बीजों का रंग हल्का हरा-भूरा और एकसमान होना चाहिए. अगर सौंफ फीकी, ज्यादा भूरी, बदरंग या धूल भरी दिखे तो उसे न लें. हाथ में लेकर देखें कि उसमें ज्यादा टूटे हुए टुकड़े या कचरा तो नहीं है. अगर मसालों की किसी लोकल दुकान से खरीद रही हैं, तो उसकी खुशबू जरूर सूंघ लें. अच्छी सौंफ में मीठी, ताजी और हल्की हर्बल महक होती है. अगर खुशबू कम है या बासी लग रही है, तो समझ लें कि वह पुरानी है.

कैसे करें सफाई?

अब बात आती है सफाई की. अक्सर लोग सौंफ को चावल की तरह एक-एक दाना चुनकर बीनने लगते हैं, जबकि सूखी सौंफ को इतनी मेहनत से साफ करने की जरूरत नहीं होती. सबसे आसान तरीका है कि उसे एक साफ थाली या सूखे कपड़े पर फैला दें और हल्की नजर से देख लें. अगर उसमें मिट्टी, डंठल, छोटे पत्थर या कोई कचरा दिखे तो निकाल दें. चाहें तो छलनी में डालकर दो-तीन बार हल्का झटका दें, इससे बारीक धूल नीचे गिर जाएगी और सौंफ साफ हो जाएगी. इसे पानी से धोने से बचें, क्योंकि नमी से इसकी खुशबू और स्वाद दोनों कम हो सकते हैं और स्टोरेज में भी दिक्कत आ सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपने घर में उगाई सौंफ के फूलों से बीज निकाले हैं, तो पहले उन्हें अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. सूखे फूलों के गुच्छों को उल्टा लटकाकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें. पूरी तरह सूखने के बाद हाथ से रगड़कर बीज अलग कर लें. फिर उन्हें एयरटाइट कांच की बोतल या स्टील के डिब्बे में भरकर रखें. ज्यादा मात्रा हो तो इसे फ्रीजर में भी स्टोर किया जा सकता है, हालांकि समय के साथ इसकी खुशबू थोड़ी कम हो सकती है. थोड़ी समझदारी और सही तरीके से काम लेंगी तो सौंफ बीनना अब झंझट नहीं, बल्कि कुछ ही मिनटों का आसान काम बन जाएगा.

इसे भी पढ़ें- Flour Storage: ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
How To Clean Fennel Seeds Fennel Seeds Cleaning Method Easy Way To Clean Fennel
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