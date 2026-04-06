MI की हार के बाद रोहित शर्मा ने मां कामाख्या देवी मंदिर के किए दर्शन, तिलक भी आए नजर

Rohit Sharma Visited Kamakhya Temple: मुंबई इंडियंस (MI) को आईपीएल 2026 (IPL 2026) के अपने दूसरे लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. टीम की अगली भिड़ंत 07 अप्रैल, मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगी. इस मैच से पहले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे. हिटमैन के साथ एमआई के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) भी नजर आए.

रोहित और तिलक गुवाहाटी के मां कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे, जिसका वीडियो सामने आया. वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षा के बीच दोनों क्रिकेटर मंदिर के अंदर पहुंचे. हिटमैन और तिलक को देखने के लिए फैंस की भीड़ जमा हुई. दोनों को मंदिर से बाहर निकलता देख फैंस के अंदर शानदार उत्साह देखने को मिला.

VIDEO | Assam: Star cricketer Rohit Sharma, along with Team India cricketer Tilak Varma, visits the Kamakhya Temple in Guwahati ahead of their clash against RR.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Hg2C0W4HDP — Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2026

पिछले मुकाबले में मुंबई की हार

बता दें कि मुंबई इंडियंस ने दूसरा लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला. मैच में मुंबई को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब राजस्थान के खिलाफ होने वाले अगले मैच में टीम जीत हासिल करना चाहेगी. देखना दिलचस्प होगा राजस्थान के खिलाफ मैच में मुंबई कैसा प्रदर्शन करती है.

पॉइंट्स टेबल में छठा स्थान

दो में से एक लीग मैच जीतने के बाद मुंबई पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. टीम के पास 2 पॉइंट्स हैं. वहीं नेट रनरेट -0.206 का है. टीम अगला मैच जीतकर टेबल में खुद की स्थिति में सुधार लाना चाहेगी.

अब तक कैसा रहा रोहित का प्रदर्शन?

कोलकाता के खिलाफ पहले लीग मैच में रोहित शर्मा ने चेज में शानदार पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन स्कोर किए थे. फिर दिल्ली के खिलाफ अगले मैच में रोहित अच्छी शुरुआत के बाद अपनी पारी को बड़ा नहीं कर सके थे. उन्होंने 26 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन स्कोर किए थे.

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