अप्रैल 2026 में टोयोटा कारों के बढ़े दाम, जानें कितनी महंगी हुईं Fortuner, Crysta और Hycross

नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया ने भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने अप्रैल 2026 से अपने सभी मॉडल्स के दाम 0.80 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं. इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब टोयोटा की कार खरीदने के लिए 5,000 रुपये से लेकर 2.16 लाख रुपये तक ज्यादा खर्च करने होंगे.

कंपनी के अनुसार, लागत बढ़ने और अन्य कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है. हालांकि, सभी मॉडल्स पर एक जैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है. कुछ कारों पर मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ प्रीमियम गाड़ियों के दाम ज्यादा बढ़े हैं. ऐसे में अगर आप टोयोटा की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो नई कीमतों के बारे मे जानना जरूरी है.

Fortuner, Crysta और Hycross कितनी महंगी हुईं?

टोयोटा की सबसे पॉपुलर SUV Fortuner अब पहले से महंगी हो गई है. इसके सभी वेरिएंट्स की कीमत में करीब 1.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब ग्राहकों को लगभग 69,000 रुपये ज्यादा देने होंगे. ये SUV अपने दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने का असर सीधे ग्राहकों पर पड़ेगा. वहीं, Innova Crysta भी अब करीब 39,000 रुपये महंगी हो गई है. इसके अलावा Innova Hycross के पेट्रोल वेरिएंट पर 2 फीसदी और हाइब्रिड वेरिएंट पर 1.75 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है. अब इसके पेट्रोल मॉडल के लिए लगभग 39,000 रुपये और हाइब्रिड वर्जन के लिए करीब 54,000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे.

Hyryder, Taisor और Glanza पर कितना असर पड़ा?

टोयोटा की मिड-साइज SUV Urban Cruiser Hyryder पर सबसे कम बढ़ोतरी की गई है. इसके दाम में सिर्फ 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह करीब 5,000 रुपये महंगी हुई है. दूसरी तरफ Urban Cruiser Taisor के टर्बो वेरिएंट्स पर 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत करीब 22,000 रुपये बढ़ गई है. वहीं, Toyota Glanza के V AMT वेरिएंट की कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है.

Hilux और Land Cruiser की कीमत में बड़ा उछाल

टोयोटा के लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक Hilux के दाम भी बढ़ गए हैं. इसके सभी वेरिएंट्स पर करीब 1.75 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब यह 56,000 रुपये तक महंगा हो गया है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी Toyota Land Cruiser में देखने को मिली है. इसके ZX वेरिएंट की कीमत में 2.16 लाख रुपये तक का इजाफा हुआ है. ये लग्जरी SUV पहले से ही महंगी थी और अब इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें:-

गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए कौन-सी ऑफ रोडिंग SUV खरीदना सही? यहां जानिए ऑप्शन्स