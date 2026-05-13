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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआते-जाते लोगों को देखती है हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर पहुंचते ही भक्त रह गए सन्न, वीडियो वायरल

आते-जाते लोगों को देखती है हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर पहुंचते ही भक्त रह गए सन्न, वीडियो वायरल

यह मामला हैदराबाद के BHEL के पास स्थित ओल्ड MIG कॉलोनी के Ramalayam Temple का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 13 May 2026 09:17 AM (IST)
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मंदिरों में भक्त अक्सर ऐसी अनुभूतियों की बात करते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता. लेकिन हैदराबाद के एक मंदिर से सामने आए वीडियो ने सोशल मीडिया पर आस्था, रहस्य और विज्ञान तीनों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा भक्तों को हर एंगल से अपनी ओर देखते हुए दिखाई देती है. यानी श्रद्धालु जहां भी खड़े हों, उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो बजरंगबली की नजरें लगातार उन्हीं पर टिकी हुई हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे देखकर हैरान रह गए हैं.

हैदराबाद के रामालयम मंदिर में उमड़ रही भीड़

यह मामला हैदराबाद के BHEL के पास स्थित ओल्ड MIG कॉलोनी के Ramalayam Temple का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है. वीडियो में भक्त प्रतिमा के आसपास घूमते दिखाई देते हैं और हर दिशा से उन्हें ऐसा लगता है कि हनुमान जी की आंखें उनकी ओर ही देख रही हैं. कई श्रद्धालुओं ने इसे “दिव्य अनुभव” बताया है तो कुछ लोग इसे बेहद सुकून देने वाला बता रहे हैं.

 
 
 
 
 
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ऑप्टिकल इल्यूजन या चमत्कार?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने इसे भगवान की शक्ति और आस्था से जोड़कर देखा, जबकि कई यूजर्स ने इसे “optical illusion” यानी नजरों का भ्रम बताया. विशेषज्ञों के मुताबिक जब किसी मूर्ति या पेंटिंग की आंखों को खास संतुलन और symmetry के साथ बनाया जाता है तो देखने वाले को ऐसा महसूस हो सकता है कि आंखें हर दिशा में उसका पीछा कर रही हैं. इसी प्रभाव को कई लोग “Mona Lisa effect” भी कहते हैं.

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सोशल मीडिया पर बंटे लोग

वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि optical illusion है.” दूसरे ने कहा, “धार्मिक कला में ऐसे डिजाइन पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं.” वहीं कई भक्तों ने कहा कि विज्ञान अपनी जगह है लेकिन मंदिर में जाकर जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता. कुछ लोगों ने इसे अद्भुत और भावुक कर देने वाला अनुभव बताया तो कुछ यूजर्स ने इस पर सवाल भी उठाए. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Published at : 13 May 2026 09:17 AM (IST)
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