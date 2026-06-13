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हिंदी न्यूज़ऑटोअब सिर्फ माइलेज नहीं, डिजाइन बेच रही है कारें, भारतीय ऑटो बाजार में बदल रहा है पूरा खेल

अब सिर्फ माइलेज नहीं, डिजाइन बेच रही है कारें, भारतीय ऑटो बाजार में बदल रहा है पूरा खेल

Indian Auto Market: भारतीय ग्राहक अब सिर्फ माइलेज नहीं देख रहे हैं. आकर्षक डिजाइन, प्रीमियम लुक और आधुनिक स्टाइलिंग कार खरीदने के फैसले में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. ऑटो बाजार का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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Indian Auto Market: भारतीय ऑटो बाजार में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एक समय था जब कार खरीदते समय ज्यादातर ग्राहक सबसे पहले माइलेज और कीमत पर ध्यान देते थे. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. आज के ग्राहक चाहते हैं कि उनकी कार न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करे, बल्कि देखने में भी आकर्षक और प्रीमियम लगे. यही वजह है कि कार कंपनियां अब डिजाइन पर पहले से कहीं ज्यादा निवेश कर रही हैं. 

नई पीढ़ी के खरीदार कार को केवल एक वाहन नहीं, बल्कि अपनी पहचान और लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं. सोशल मीडिया के दौर में भी कार का लुक और रोड प्रजेंस काफी महत्व रखने लगे हैं. कंपनियां अब बोल्ड ग्रिल, आकर्षक एलईडी लाइट, स्पोर्टी बॉडी और प्रीमियम इंटीरियर जैसे तत्वों पर खास ध्यान दे रही हैं. यही कारण है कि भारतीय बाजार में डिजाइन अब कार बिक्री का एक बड़ा हथियार बन चुका है.

ग्राहकों की पसंद बदली, डिजाइन बन गया बड़ा फैसला

आज का ग्राहक पहले की तुलना में ज्यादा जागरूक और विकल्पों से भरपूर बाजार में खरीदारी करता है. ऐसे में केवल माइलेज के दम पर ग्राहकों को आकर्षित करना आसान नहीं रह गया है. कार का एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन का लेआउट और प्रीमियम फिनिश अब खरीदारी के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खासकर एसयूवी सेगमेंट में यह बदलाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है. 

कई ग्राहक ऐसी कार चाहते हैं जो सड़क पर अलग पहचान बनाए और देखने में महंगी लगे. यही वजह है कि कंपनियां अपने मॉडल्स में आधुनिक डिजाइन भाषा अपनाने लगी हैं. अब कारों में शार्प लाइन्स, कनेक्टेड लाइट बार, ड्यूल टोन फिनिश और स्पोर्टी स्टाइलिंग जैसे तत्व आम हो गए हैं. ग्राहकों की बदलती सोच ने डिजाइन को केवल सजावट नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण बिक्री कारक बना दिया है.

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डिजाइन के साथ तकनीक और अनुभव पर भी फोकस

ऑटो इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक डिजाइन अब केवल बाहरी लुक तक सीमित नहीं है. कार कंपनियां केबिन अनुभव, डिजिटल तकनीक और उपयोगकर्ता सुविधा को भी डिजाइन का हिस्सा मान रही हैं. बड़े टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम मैटेरियल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से डिजाइन में और ज्यादा प्रयोग देखने को मिल रहे हैं. 

कई नई कारें भविष्य की झलक देने वाले डिजाइन के साथ पेश की जा रही हैं. इससे ग्राहकों को तकनीक और स्टाइल का बेहतर मिश्रण मिलता है. आने वाले वर्षों में भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने वाली है, इसलिए कंपनियां डिजाइन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में जुटी हैं. साफ है कि अब कार खरीदते समय ग्राहक केवल माइलेज नहीं, बल्कि स्टाइल, तकनीक और पूरे अनुभव को भी बराबर महत्व दे रहे हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Indian Auto Market Car Design Car Buying Trends SUV Design
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