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हिंदी न्यूज़ऑटोएक ही कार में पेट्रोल, एथेनॉल और EV का मजा, जल्द होगी लॉन्च

एक ही कार में पेट्रोल, एथेनॉल और EV का मजा, जल्द होगी लॉन्च

BYD Flex Fuel Hybrid Car: BYD ने पेट्रोल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक तीनों से चलने वाली अनोखी PHEV SUV पेश की है. जानिए इसके फीचर्स, इलेक्ट्रिक रेंज और भारत में लॉन्च की संभावना.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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BYD Flex Fuel Hybrid Car: इन दिनों भारत में चीनी निर्माता कंपनी बीवाईडी की कारों का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है. बीवाईडी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मशहूर है और भारत में इस कंपनी की गाड़ियां हमें सड़क पर देखने को भी मिल रही हैं. जबकि इस बीच बीवाईडी कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिसने पुरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है. क्योंकि, बीवाईडी ने ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ा तकनीकी मुकाम हासिल किया है.

बता दें कि, कंपनी ने ब्राजील स्थित अपने नए प्लांट में पहली स्थानीय रूप से निर्मित ऐसी धांसू एसयूवी पेश की है जो एक या दो नहीं बल्कि तीन-तीन फ्यूल ऑप्शन्स से चलाई जा सकती है. इस नई कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट्रोल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक तीनों से चलने में कारगर है. कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर बाल्डी के मुताबिक, भविष्य में इस बेहतरीन तकनीक वाली कार को भारत जैसे तेजी से उभरते बाजारों में भी लॉन्च किया जा सकता है. तो चलिए जानतें हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से.

क्या है इस अनोखी कार का नाम?

बता दें कि, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का नाम बीवाईडी सॉन्ग प्रो सुपर-हाइब्रिडो फ्लेक्स फ्यूल रखा गया है. इस कार को चीन और ब्राजील की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीमों ने मिलकर खास तौर पर तैयार किया है.

एक प्लग-इन हाइब्रिड कार होने के नाते इसमें आपको एक बड़ी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का सपोर्ट मिलता है. अगर आप इसे केवल इलेक्ट्रिक मोड पर भी चलाना चाहते हैं तो इसके टॉप जीएस वेरिएंट में सिर्फ बैटरी पावर पर 120 किलोमीटर तक की शानदार प्योर EV रेंज मिल जाती है.


एक ही कार में पेट्रोल, एथेनॉल और EV का मजा, जल्द होगी लॉन्च

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कैसे काम करती है कार?

अब आपको बता दें कि, इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी इसका फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन है. इसका इंटरनल कंबशन इंजन ऐसे डिजाइन किया गया है जो 100% एथेनॉल, शुद्ध पेट्रोल या फिर दोनों के किसी भी मिश्रण पर बिना किसी परेशानी के चल सकता है.

दैनिक उपयोग के लिए आप इसे घर पर प्लग-इन करके रात में चार्ज कर सकते हैं और पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार की तरह चला सकते हैं. वहीं लंबी दूरी के सफर पर अगर चार्जिंग स्टेशन न मिले तो आप इसमें पेट्रोल या एथेनॉल भरवाकर बिना किसी रेंज-एंजाइटी के बेफिक्र होकर सफर पूरा कर सकते हैं.


एक ही कार में पेट्रोल, एथेनॉल और EV का मजा, जल्द होगी लॉन्च

भारत में कारगर हो सकती है यह कार

जानकारी दें दे कि, भारतीय बाजार में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो सकती है. क्योंकि भारत सरकार भी प्रदूषण कम करने और पेट्रोल पर निर्भरता घटाने के लिए एथेनॉल-मिश्रित ईंधनों को लगातार बढ़ावा दे रही है. फिलहाल देश में E20 लागू हो चुका है और आने वाले समय में 100% एथेनॉल पंप भी देखने को मिल सकते हैं.

ऐसे में अगर बीवाईडी इस फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड तकनीक को भारत में लौच करती है तो यह पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहे भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे व्यावहारिक और किफायती विकल्प बनकर उभरेगी.

भारत में कब तक लॉन्च हो सकती है?

अब बात करते हैं कि, यह शानदार गाड़ी भारत में कबतक लॉन्च हो सकती है. तो बता दें कि, अभी बीवायडी भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेचती है. कंपनी का मुख्य फोकस भारत में ईवी मार्केट को मजबूत करना रहा है.

लेकिन फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के प्रति भारत सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए कंपनी आने वाले समय में इस कार को भारतीय बाजार में टेस्ट करने की योजना बना सकती है. अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो बहुत जल्द भारतीय ड्राइवरों को भी एक ही कार में पेट्रोल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक तीनों का मजा उठाने का मौका मिल सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Aug 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
BYD Plug In Hybrid BYD Flex Fuel Hybrid Car BYD Ethanol Petrol Electric SUV BYD Flex Fuel India Launch
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