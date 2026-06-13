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हिंदी न्यूज़ऑटोहेलमेट और सीट बेल्ट को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, एक्सीडेंट में ऐसे बचाते हैं जान

हेलमेट और सीट बेल्ट को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, एक्सीडेंट में ऐसे बचाते हैं जान

Road Safety: हेलमेट और सीट बेल्ट केवल नियम नहीं बल्कि जीवन बचाने वाले सुरक्षा उपकरण हैं. जानिए सड़क हादसों के दौरान ये कैसे गंभीर चोटों और मौत के खतरे को कम करते हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 02:03 PM (IST)
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Road Safety: सड़क पर निकलते समय ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की सोचते हैं, लेकिन कई बार सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. बाइक चलाते समय हेलमेट न पहनना और कार में सीट बेल्ट न लगाना आज भी आम बात है. कई लोग इसे सिर्फ चालान से बचने का नियम मानते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. हेलमेट और सीट बेल्ट ऐसे सुरक्षा उपकरण हैं जो हादसे के समय जीवन और मौत के बीच सबसे बड़ा अंतर साबित हो सकते हैं. 

सड़क दुर्घटनाएं अक्सर बिना किसी चेतावनी के होती हैं और उस समय कुछ सेकंड में सब कुछ बदल सकता है. ऐसे में सुरक्षा उपकरण शरीर को गंभीर चोटों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सभी लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बड़ी संख्या में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोका जा सकता है. यही वजह है कि इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

हादसे के समय हेलमेट कैसे बचाता है जान?

बाइक और स्कूटर चालकों के लिए हेलमेट सबसे जरूरी सुरक्षा उपकरण माना जाता है. सड़क दुर्घटना के दौरान सबसे ज्यादा खतरा सिर और गर्दन को होता है. हेलमेट टक्कर के प्रभाव को कम करने का काम करता है और सिर को गंभीर चोट लगने से बचाता है. अगर वाहन फिसल जाए या किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, तो हेलमेट चोट की गंभीरता को काफी हद तक कम कर सकता है. 

विशेषज्ञों के अनुसार सही गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनने से सिर में घातक चोट लगने का जोखिम काफी कम हो जाता है. केवल चालक ही नहीं, पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट उतना ही जरूरी है. कई बार लोग छोटी दूरी का बहाना बनाकर हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है. इसलिए हर यात्रा में हेलमेट को अपनी आदत का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल से घट रहा है आपकी गाड़ी का माइलेज? जानिए क्या है सच और क्या है भ्रम

सीट बेल्ट क्यों है कार में बैठने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी?

कार में सीट बेल्ट लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाइक पर हेलमेट पहनना. दुर्घटना के दौरान अचानक लगने वाला झटका यात्रियों को आगे की ओर धकेल सकता है. सीट बेल्ट शरीर को अपनी जगह पर सुरक्षित रखती है और डैशबोर्ड, स्टीयरिंग या विंडशील्ड से टकराने का खतरा कम करती है. आधुनिक कारों में एयरबैग भी सीट बेल्ट के साथ बेहतर तरीके से काम करते हैं. अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो तो एयरबैग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता. 

कई लोग पीछे की सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाने को जरूरी नहीं समझते, जबकि हादसे के समय पीछे बैठे यात्रियों को भी गंभीर चोट लग सकती है. सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कार में बैठने वाले हर व्यक्ति को सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए. कुछ सेकंड का यह छोटा सा कदम किसी बड़े हादसे में आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकता है. इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट को नियम नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल समझना चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Jun 2026 02:03 PM (IST)
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Road Safety Traffic Rules Helmet Safety Seat Belt Safety
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