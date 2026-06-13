हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोIndia-UK ट्रेड डील के बाद 3 करोड़ रुपये तक सस्ती हो जाएगी ये कार, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

India-UK ट्रेड डील के बाद 3 करोड़ रुपये तक सस्ती हो जाएगी ये कार, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

India-UK Trade Deal: भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले शुल्क में धीरे-धीरे कमी की जा सकती है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 13 Jun 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की फेमस सुपरकार कंपनी McLaren की कारें हमेशा से अपनी तेज रफ्तार, शानदार डिजाइन और प्रीमियम टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं. लेकिन भारत में इन कारों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि बहुत कम लोग इन्हें खरीद पाते हैं. भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एंग्रीमेंट के चलते McLaren जैसी ब्रिटिश कारों की कीमतों में आने वाले समय में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है.

अभी भारत में विदेशों से आयात होने वाली लग्जरी और सुपरकारों पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता है. यही वजह है कि जो कार विदेशों में कम कीमत पर बिकती है, वही भारत पहुंचते-पहुंचते कई गुना महंगी हो जाती है. McLaren की कारें भी इसी वजह से भारतीय ग्राहकों के लिए बेहद महंगी साबित होती हैं.

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले शुल्क में धीरे-धीरे कमी की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो McLaren की कारों की कीमत में करीब 38 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है. यह कटौती किसी भी सुपरकार खरीदार के लिए काफी बड़ी मानी जाएगी. इन गाड़ियों की कीमत में 3 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है. 

टैक्स में कमी के बाद कम हो सकती है कीमत

अगर कोई McLaren कार आज भारत में 5 करोड़ रुपये की कीमत पर बिक रही है तो टैक्स में कमी के बाद उसकी कीमत काफी कम हो सकती है. हालांकि रियल कीमत मॉडल, आयात नियमों और अन्य फीस पर भी निर्भर करेगी. फिर भी यह बदलाव सुपरकार बाजार के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है.

इसका फायदा सिर्फ McLaren को ही नहीं, बल्कि दूसरी ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनियों को भी मिल सकता है. इससे भारतीय ग्राहकों के लिए इंटरनेशनल ब्रांड्स की कारें पहले के मुकाबले ज्यादा सुलभ हो सकती हैं. साथ ही भारत का प्रीमियम और लग्जरी कार बाजार भी और तेजी से बढ़ सकता है.

यह समझना जरूरी है कि कीमतों में कमी तुरंत नहीं होगी. यानी ग्राहकों को इसका पूरा फायदा मिलने में कुछ समय लग सकता है. इसके अलावा अंतिम कीमत पर स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और अन्य खर्चों का भी असर रहेगा.

यह भी पढ़ें:-

Punch से लेकर Tiago तक, इस तारीख से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां, कंपनी ने किया ऐलान 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 13 Jun 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Auto News McLaren India UK Trade Deal McLaren Supercar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
India-UK ट्रेड डील के बाद 3 करोड़ रुपये तक सस्ती हो जाएगी ये कार, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
India-UK ट्रेड डील के बाद 3 करोड़ रुपये तक सस्ती हो जाएगी ये कार, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
ऑटो
नई बाइक की पहली सर्विस मिस की तो पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों अहम होते हैं शुरुआती 500 किलोमीटर
नई बाइक की पहली सर्विस मिस की तो पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों अहम होते हैं शुरुआती 500 किलोमीटर
ऑटो
शहर के ट्रैफिक में कौन-सी गाड़ियां चलाना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले एक बार जान लीजिए डिटेल्स
शहर के ट्रैफिक में कौन-सी गाड़ियां चलाना रहेगा बेहतर? खरीदने से पहले एक बार जान लीजिए डिटेल्स
ऑटो
क्या बारिश में EV चलाना और चार्ज करना सुरक्षित है? मानसून से जुड़े सबसे बड़े मिथकों का जानिए सच
क्या बारिश में EV चलाना और चार्ज करना सुरक्षित है? मानसून से जुड़े सबसे बड़े मिथकों का जानिए सच
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
बिहार
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
विश्व
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
इंडिया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
पंजाब
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget