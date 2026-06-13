India-UK ट्रेड डील के बाद 3 करोड़ रुपये तक सस्ती हो जाएगी ये कार, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

दुनिया की फेमस सुपरकार कंपनी McLaren की कारें हमेशा से अपनी तेज रफ्तार, शानदार डिजाइन और प्रीमियम टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं. लेकिन भारत में इन कारों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि बहुत कम लोग इन्हें खरीद पाते हैं. भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एंग्रीमेंट के चलते McLaren जैसी ब्रिटिश कारों की कीमतों में आने वाले समय में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है.

अभी भारत में विदेशों से आयात होने वाली लग्जरी और सुपरकारों पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता है. यही वजह है कि जो कार विदेशों में कम कीमत पर बिकती है, वही भारत पहुंचते-पहुंचते कई गुना महंगी हो जाती है. McLaren की कारें भी इसी वजह से भारतीय ग्राहकों के लिए बेहद महंगी साबित होती हैं.

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले शुल्क में धीरे-धीरे कमी की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो McLaren की कारों की कीमत में करीब 38 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है. यह कटौती किसी भी सुपरकार खरीदार के लिए काफी बड़ी मानी जाएगी. इन गाड़ियों की कीमत में 3 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है.

टैक्स में कमी के बाद कम हो सकती है कीमत

अगर कोई McLaren कार आज भारत में 5 करोड़ रुपये की कीमत पर बिक रही है तो टैक्स में कमी के बाद उसकी कीमत काफी कम हो सकती है. हालांकि रियल कीमत मॉडल, आयात नियमों और अन्य फीस पर भी निर्भर करेगी. फिर भी यह बदलाव सुपरकार बाजार के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है.

इसका फायदा सिर्फ McLaren को ही नहीं, बल्कि दूसरी ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनियों को भी मिल सकता है. इससे भारतीय ग्राहकों के लिए इंटरनेशनल ब्रांड्स की कारें पहले के मुकाबले ज्यादा सुलभ हो सकती हैं. साथ ही भारत का प्रीमियम और लग्जरी कार बाजार भी और तेजी से बढ़ सकता है.

यह समझना जरूरी है कि कीमतों में कमी तुरंत नहीं होगी. यानी ग्राहकों को इसका पूरा फायदा मिलने में कुछ समय लग सकता है. इसके अलावा अंतिम कीमत पर स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और अन्य खर्चों का भी असर रहेगा.

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