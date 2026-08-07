Nexon Camo को मिला Sierra वाला टच, फीचर्स भी दमदार
Tata Nexon Camo Edition: टाटा नेक्सन कैमो एडिशन भारत में 9.99 लाख रुपये में लॉन्च हो गया है. इसमें टाटा सिएरा से प्रेरित मुन्नार मिस्ट व कूर्ग क्लाउड कलर्स और बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन देखने को मिला है.
Tata Nexon Camo Edition: भारत में टाटा मोटर्स अब अपनी शानदार गाड़ियों के चलते मार्केट में मारुती सुजुकी और महिंद्रा जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है. बता दें कि, टाटा की कई शानदार गाड़ियों का क्रेज मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच अब कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है अपनी सबसे सफल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन को नए रूप में लॉन्च कर दिया है.
बता दें कि, टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी टाटा नेक्सन कैमो एडिशन को नए और स्पॉटी अवतार में लॉन्च कर दिया है. इस लिमिटेड एडिशन मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है. जबकि इसका टॉप-एंड वेरिएंट 13.94 लाख रुपये तक जाती है. इस स्पेशल कैमो एडिशन में न केवल नया एक्सटीरियर लुक दिया गया है बल्कि केबिन के अंदर कई बड़े और हाई-टेक फीचर्स भी जोड़े गए हैं जो इसे इस सेगमेंट का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाते हैं. चलिए जानतें हैं इस कार में हुए बड़े बदलावों के बारे में.
टाटा सिएरा से प्रेरित दो नए शेड्स
आपको बता दें कि, टाटा नेक्सन कैमो एडिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसके एक्सटीरियर पेंट ऑप्शंस हैं. टाटा मोटर्स ने इसमें अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा की कलर लाइन-अप से प्रेरित दो अनूठे शेड्स शामिल किए हैं. जिसमें मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड कलर शामिल है.
- मुन्नार मिस्ट: आपको बता दें कि, यह एक डार्क ग्रीन शेड है जो रोशनी के हिसाब से अपनी रंगत बदलता है और कार को रफ एंड टफ फील देता है.
- कूर्ग क्लाउड: वहीं, कूर्ग क्लाउड की बात करें तो यह प्रीमियम मैटेलिक ग्रे-सिल्वर फिनिश के साथ आता है.
जबकि इसके अलावा कार के फ्रंट फेंडर्स पर एक्सक्लूसिव कैमो बैजिंग और फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट पर कैमो-थीम वाली स्पेशल परफॉरेशन दी गई है.
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केबिन में मिलेगा बड़ा 12.3-इंच स्क्रीन
आपको यह भी बता दें कि, नेक्सन कैमो एडिशन के केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिलता है:
- 12.3-इंच हार्मन टचस्क्रीन: टाटा की नई नेक्सन में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि, इस कार में 12.3-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है. जो काफी शार्प, प्रीमियम और यूज़र-फ्रेंडली है. खास बात यह है कि यह स्क्रीन डैशबोर्ड के ओवरऑल डिजाइन में बिना बाहर निकले बिल्कुल फिट बैठती है.
- इंटीग्रेटेड 360° डैशकैम: जबकि सुरक्षा के लिहाज से 360-डिग्री कैमरे के साथ अब एक इन-बिल्ट डैशकैम फीचर भी जोड़ दिया गया है. यह किसी भी घटना या टक्कर के समय अपने आप वीडियो रिकॉर्ड करके सेव कर लेता है.
यह कार होगी फीचर्स से लोडेड
आपको बता दें कि, तकनीकी अपडेट्स के साथ-साथ यह कार कई सेगमेंट-लीडिंग प्रीमियम फीचर्स से लैस है रहने वाली है. क्योंकि, इस कार में कई तरीके के शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे जो की इस प्रकार हैं:
1. पैनोरमिक सनरूफ: वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ केबिन को काफी हवादार और ब्राइट बनाता है.
2. वेंटिलेटेड सीट्स और ऑडियो: वेंटिलेशन वाली फ्रंट सीट्स और 9-स्पीकर वाला JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम.
3. 360° कैमरा और ADAS: ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा और लेवल-1 ADAS सुरक्षा तकनीक.
4. डिजिटल कंसोल: इन-बिल्ट नेविगेशन के साथ 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले.
मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों फ्यूल ऑप्शंस
जानकारी दें दे कि, नेक्सन कैमो एडिशन में इंजन के स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें ग्राहकों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों फ्यूल का ऑप्शंस मिलेगा.
- 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (120 PS पावर)
- 1.5-लीटर टर्बो-डीजल (115 PS पावर)
- 1.2-लीटर टर्बो iCNG (100 PS पावर)
जबकि गियरबॉक्स में 6-स्पीड मैनुअल, एएमटी और 7-स्पीड डीसीए डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का ऑप्शन दिया गया है.
क्या आपके लिए सही है यह कार?
अब बात करते हैं कि, क्या टाटा की यह नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं. तो आपको बता दें अगर आप इस समय 10 लाख से 14 लाख रुपये के बजट में एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं जो सुरक्षित हो, रफ-एंड-टफ दिखे और जिसमें सबसे बड़ा टचस्क्रीन व डैशकैम जैसे आधुनिक फीचर्स मिलें तो टाटा नेक्सन कैमो एडिशन आपके लिए सबसे पैसा वसूल और सही चॉइस साबित हो सकती है.
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