हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार का AC ऑन करते ही आती है बदबू? ये 5 ट्रिक्स मिनटों में कर सकती हैं समस्या दूर

कार का AC ऑन करते ही आती है बदबू? ये 5 ट्रिक्स मिनटों में कर सकती हैं समस्या दूर

Car AC Bad Smell Solution: क्या कार का AC ऑन करते ही गंदी बदबू आने लगती है? इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान और असरदार ट्रिक्स. मिनटों में दूर होगी स्मेल और केबिन महक उठेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

Car AC Bad Smell Solution: भीषण गर्मी में हम जब भी कहीं अपनी कार में बैठते हैं तो तुरंत हम सबसे पहले AC ऑन करते हैं. लेकिन जरा सोचिए की जैसे ही आपने ठंडी हवा के लिएAC स्टार्ट किया और अचानक सड़ी हुई या सीलन जैसी गंदी बदबू आने लगे. तो तुरंत आपका पूरा मूड खराब हो जाता है. आपको बता दें कि, अक्सर कार के AC वेंट्स में धूल, मिट्टी और नमी जमा होने की वजह से बैक्टीरिया और पैदा होने लगते हैं. 

जो इस बदबू की सबसे बड़ी वजह बनते हैं. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं और अपनी कार के केबिन को हमेशा फ्रेश रखना चाहते हैं. तो आपको किसी महंगे मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है. कुछ बेहद आसान और घरेलू ट्रिक्स को अपनाकर आप इस समस्या को मिनटों में घर बैठे दूर कर सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं आसान टिप्स जो आपकी इस समस्या को आसानी से समाप्त कर सकते हैं.

करें AC कैबिन फिल्टर की सफाई 

बता दें कि, कार के भीतर आने वाली हवा को साफ रखने का जिम्मा कैबिन एयर फिल्टर का होता है. जिसके चलते समय के साथ इसमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है. जिससे हवा का फ्लो धीरे-धीरे कम हो जाता है और साथ ही बदबू भी आने लगती है. 

सबसे पहले अपनी कार का ग्लव बॉक्स खोलकर फिल्टर निकालें. अगर यह ज्यादा गंदा नहीं है तो इसे वैक्यूम क्लीनर या हवा के प्रेशर से साफ कर लें. लेकिन अगर फिल्टर पूरी तरह काला पड़ चुका है या खराब हो गया है तो इसे तुरंत बदल देना ही सही फैसला होगा. आपको बता दें कि, नया फिल्टर लगाने से हवा एकदम साफ और फ्रेश हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: EV स्कूटर की बिक्री बढ़ी, फिर भी कंपनियां क्यों नहीं कमा रहीं पैसा?

अपनाये यह जादुई नुस्खा

अगर आपकी कार के अंदर से लगातार सीलन जैसी बदबू आ रही है तो आपके घर में मौजूद बेकिंग सोडा और वाइट विनेगर बड़े काम आ सकते हैं. कार की मैट्स और सीटों पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर इसे वैक्यूम कर लें. 

यह पूरी बदबू को सोख लेता है. इसके अलावा एक स्प्रे बोतल में पानी और थोड़ा सा विनेगर मिलाकर AC वेंट्स के पास और केबिन में स्प्रे करें. विनेगर की अपनी महक थोड़ी देर में उड़ जाएगी और साथ ही वह बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा. इस उपाय से आपकी यह प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है.

स्प्रे का करें इस्तेमाल

अगर आपकी कार की AC से भी बदबू आ रही है तो आप जब भी सफर खत्म करने वाले हों तो कार बंद करने से 2-3 मिनट पहले AC बटन को बंद कर दें और ब्लोअर को फुल स्पीड पर चला दें. ऐसा करने से AC लाइन्स में मौजूद सारी नमी सूख जाती है और फंगस नहीं बन पाता. 

इसके साथ ही मार्केट में मिलने वाले किसी अच्छे एंटी-बैक्टीरियल AC क्लीनर स्प्रे को सीधे वेंट्स के अंदर डालें. यह वेंट्स के अंदर छुपे कीटाणुओं को मार देता है और कार में परफ्यूम की जगह चारकोल बैग या फ्रेशनर रखें जो बदबू को कम करने के बजाय उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: एक बार फुल टैंक और चार्ज, फिर 1000KM+ का सफर, आ रही हैं 3 नई PHEV SUVs

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Car AC Bad Smell Solution How To Clean Car AC Vents Fix Smelly Car Air Conditioner Changing Car Cabin Air Filter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार का AC ऑन करते ही आती है बदबू? ये 5 ट्रिक्स मिनटों में कर सकती हैं समस्या दूर
कार का AC ऑन करते ही आती है बदबू? ये 5 ट्रिक्स मिनटों में कर सकती हैं समस्या दूर
ऑटो
हर हफ्ते चेक कीजिए गाड़ी की ये चीजें, दोगुनी हो जाएगी कार की उम्र और परफॉर्मेंस 
हर हफ्ते चेक कीजिए गाड़ी की ये चीजें, दोगुनी हो जाएगी कार की उम्र और परफॉर्मेंस 
ऑटो
ऐसा क्यों कि Tata की CNG कारों का माइलेज Maruti कारों से है कम? जानिए क्या है वजह
ऐसा क्यों कि Tata की CNG कारों का माइलेज Maruti कारों से है कम? जानिए क्या है वजह
ऑटो
प्रीमियम लुक, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, क्या Tiago से ज्यादा एडवांस होगी Tigor Facelift?
प्रीमियम लुक, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, क्या Tiago से ज्यादा एडवांस होगी Tigor Facelift?
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
'गाजा की तरह रौंद देते...', यूएस-इजरायल जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
'गाजा की तरह रौंद देते...', जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
महाराष्ट्र
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
विश्व
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
क्रिकेट
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
इंडिया
मॉस्को पहुंचे CJI सूर्यकांत, भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुई डील, जानें इसका क्या होगा फायदा?
मॉस्को पहुंचे CJI सूर्यकांत, भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुई डील, जानें इसका क्या होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
जनरल नॉलेज
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget