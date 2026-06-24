कार का AC ऑन करते ही आती है बदबू? ये 5 ट्रिक्स मिनटों में कर सकती हैं समस्या दूर

Car AC Bad Smell Solution: भीषण गर्मी में हम जब भी कहीं अपनी कार में बैठते हैं तो तुरंत हम सबसे पहले AC ऑन करते हैं. लेकिन जरा सोचिए की जैसे ही आपने ठंडी हवा के लिएAC स्टार्ट किया और अचानक सड़ी हुई या सीलन जैसी गंदी बदबू आने लगे. तो तुरंत आपका पूरा मूड खराब हो जाता है. आपको बता दें कि, अक्सर कार के AC वेंट्स में धूल, मिट्टी और नमी जमा होने की वजह से बैक्टीरिया और पैदा होने लगते हैं.

जो इस बदबू की सबसे बड़ी वजह बनते हैं. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं और अपनी कार के केबिन को हमेशा फ्रेश रखना चाहते हैं. तो आपको किसी महंगे मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है. कुछ बेहद आसान और घरेलू ट्रिक्स को अपनाकर आप इस समस्या को मिनटों में घर बैठे दूर कर सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं आसान टिप्स जो आपकी इस समस्या को आसानी से समाप्त कर सकते हैं.

करें AC कैबिन फिल्टर की सफाई

बता दें कि, कार के भीतर आने वाली हवा को साफ रखने का जिम्मा कैबिन एयर फिल्टर का होता है. जिसके चलते समय के साथ इसमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है. जिससे हवा का फ्लो धीरे-धीरे कम हो जाता है और साथ ही बदबू भी आने लगती है.

सबसे पहले अपनी कार का ग्लव बॉक्स खोलकर फिल्टर निकालें. अगर यह ज्यादा गंदा नहीं है तो इसे वैक्यूम क्लीनर या हवा के प्रेशर से साफ कर लें. लेकिन अगर फिल्टर पूरी तरह काला पड़ चुका है या खराब हो गया है तो इसे तुरंत बदल देना ही सही फैसला होगा. आपको बता दें कि, नया फिल्टर लगाने से हवा एकदम साफ और फ्रेश हो जाएगी.

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अपनाये यह जादुई नुस्खा

अगर आपकी कार के अंदर से लगातार सीलन जैसी बदबू आ रही है तो आपके घर में मौजूद बेकिंग सोडा और वाइट विनेगर बड़े काम आ सकते हैं. कार की मैट्स और सीटों पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर इसे वैक्यूम कर लें.

यह पूरी बदबू को सोख लेता है. इसके अलावा एक स्प्रे बोतल में पानी और थोड़ा सा विनेगर मिलाकर AC वेंट्स के पास और केबिन में स्प्रे करें. विनेगर की अपनी महक थोड़ी देर में उड़ जाएगी और साथ ही वह बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा. इस उपाय से आपकी यह प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है.

स्प्रे का करें इस्तेमाल

अगर आपकी कार की AC से भी बदबू आ रही है तो आप जब भी सफर खत्म करने वाले हों तो कार बंद करने से 2-3 मिनट पहले AC बटन को बंद कर दें और ब्लोअर को फुल स्पीड पर चला दें. ऐसा करने से AC लाइन्स में मौजूद सारी नमी सूख जाती है और फंगस नहीं बन पाता.

इसके साथ ही मार्केट में मिलने वाले किसी अच्छे एंटी-बैक्टीरियल AC क्लीनर स्प्रे को सीधे वेंट्स के अंदर डालें. यह वेंट्स के अंदर छुपे कीटाणुओं को मार देता है और कार में परफ्यूम की जगह चारकोल बैग या फ्रेशनर रखें जो बदबू को कम करने के बजाय उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं.

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