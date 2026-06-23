एक बार फुल टैंक और चार्ज, फिर 1000KM+ का सफर, आ रही हैं 3 नई PHEV SUVs

New PHEV SUVs in India: भारतीय ऑटो बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आये दिन नई गाड़ियां लांच हो रही हैं. आपको बता दें कि, इन दिनों हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप भी एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो बिना रेंज की टेंशन दिए लंबी दूरी तय कर सके तो आपके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि, जल्द ही मार्केट में 3 धांसू प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV) SUVs लांच होने वाली हैं.

इन गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज करने के बाद आप 1000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर बिना रुके तय कर सकते हैं. इनमें BYD और MG जैसी दिग्गज कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं, जो अपने दमदार फीचर्स और प्रीमियम लुक्स से तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. तो चलिए जानतें हैं पूरी खबर क्या है.

BYD Sealion 6 जल्द होगी लांच

बता दें कि, चीनी कार मेकर कंपनी BYD भारतीय बाजार में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV, BYD Sealion 6 को उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. इस SUV में कंपनी की मशहूर DM-i (Dual Mode - intelligent) सुपर प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और ब्लेड बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलता है.

खास बात यह है कि, कार एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की कंबाइन्ड रेंज देने का दावा करती है. इसका लुक काफी जबरदस्त और स्पोर्टी है जो सड़कों पर निकलते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा.

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BYD Seal U SUV से भी है उम्मीद

भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी BYD सिर्फ एक गाड़ी पर नहीं रुकने वाली है. बल्कि कंपनी अपनी एक और प्रीमियम हाइब्रिड SUV BYD Seal U को भी भारत में पेश करने की प्लानिंग कर रही है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो यह शानदार SUV एक बार फुल टैंक और चार्ज होने पर करीब 1200 किलोमीटर तक की जबरदस्त ड्राइविंग रेंज दे सकती है.

खास बात यह है कि इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर भी करीब 70 किलोमीटर तक आराम से दौड़ाया जा सकता है. यानी शहर के रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों के लिए आपको पेट्रोल की एक बूंद भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जबकि इसका इंटीरियर भी काफी लग्जरी और फीचर्स से लोडेड होने वाला है.

MG की प्लग-इन हाइब्रिड SUV भी है कतार में

जबकि इस रेस में MG (मॉरिस गैराजेस) भी पीछे नहीं रहने वाला है. MG भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बेहद मजबूती से बना रहा है और अपनी एक नई प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) SUV पर काम कर रहा है. कंपनी अपनी इस अपकमिंग SUV को बेहद एडवांस फीचर्स और कमाल की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ लॉन्च करने वाली है.

इस गाड़ी में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स जैसे ADAS, पैनोरमिक सनरूफ और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है. यह गाड़ी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित होगी जो एक ही कार में पेट्रोल इंजन का भरोसा और इलेक्ट्रिक कार की स्मूथनेस दोनों चाहते हैं.

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