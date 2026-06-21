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हिंदी न्यूज़ऑटोडिलीवरी से पहले ही शोरूम में लिफ्ट से नीचे गिरी कार, अब ग्राहक कर रहा दूसरी गाड़ी की मांग

डिलीवरी से पहले ही शोरूम में लिफ्ट से नीचे गिरी कार, अब ग्राहक कर रहा दूसरी गाड़ी की मांग

Kia Car Crashed: कार की अंतिम जांच और सफाई के बाद उसे डिलीवरी एरिया में लाया जा रहा था. ग्राहक अपनी नई कार लेने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jun 2026 01:47 PM (IST)
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नई कार खरीदना किसी भी शख्स के लिए खुशी का मौका होता है. लोग लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अपनी पसंदीदा कार घर ले जाते हैं. लेकिन एक ग्राहक के लिए यह खुशी उस समय परेशानी में बदल गई, जब उसकी नई किआ कार डिलीवरी मिलने से कुछ मिनट पहले ही हादसे का शिकार हो गई. अब ग्राहक पूरी तरह से नई कार की मांग कर रहा है. जबकि डीलरशिप ने इसके बदले इंश्योरेंस से मिलने वाले मुआवजे की मांग की है. 

कैसे हुआ हादसा?

दरअसल, शोरूम में ग्राहक को कार सौंपने की तैयारी चल रही थी. कार को ऊपरी मंजिल से नीचे लाने के लिए एक खास लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था. तभी अचानक लिफ्ट पर खड़ी कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई. यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए.

कार के गिरते ही जोरदार आवाज हुई और शोरूम में अफरा-तफरी मच गई. नई कार बुरी तरह खराब हो गई. उसका आगे का हिस्सा सबसे ज्यादा टूट गया. जिस कार को कुछ ही देर बाद ग्राहक को सौंपा जाना था, वह पूरी तरह खराब हो गई.

घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की. अच्छी बात यह रही कि कार गिरने के दौरान आसपास कोई शख्स मौजूद नहीं था. इसलिए किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली. अगर उस समय कोई कर्मचारी या ग्राहक वहां खड़ा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी

बताया जा रहा है कि कार की अंतिम जांच और सफाई के बाद उसे डिलीवरी एरिया में लाया जा रहा था. ग्राहक अपनी नई कार लेने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई. हादसे के बाद शोरूम को नई व्यवस्था करनी पड़ी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए कि एक नई कार, जो अभी तक सड़क पर भी नहीं चली थी, डिलीवरी से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई. 

यह हादसा दिखाता है कि शोरूम के अंदर भी सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है. एक छोटी सी गलती या लापरवाही लाखों रुपये की कार को नुकसान पहुंचा सकती है और ग्राहक की खुशी को कुछ ही सेकंड में निराशा में बदल सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 21 Jun 2026 01:47 PM (IST)
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