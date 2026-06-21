टेस्ला कार के ऑटोपायलट मोड ने ली महिला की जान, विवादों में आया गाड़ी का यह फीचर

अमेरिका के टेक्सास में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है. टेस्ला कंपनी की एक मॉडल 3 कार अचानक सड़क से हटकर एक घर में जा घुसी. इस दुर्घटना में घर के अंदर मौजूद 76 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार में टेस्ला का ऑटोपायलट सिस्टम चालू था. इस घटना के बाद एक बार फिर ऐसी मॉडर्न तकनीक की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

यह हादसा टेक्सास के कैटी शहर में हुआ. पुलिस के मुताबिक, माइकल बटलर नाम का शख्स टेस्ला मॉडल 3 चला रहा था. अचानक कार अपने रास्ते से भटक गई और तेज स्पीड में सीधे एक मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि घर का सामने वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

महिला को नहीं बचा पाए डॉक्टर

जिस समय यह दुर्घटना हुई, 76 वर्षीय मार्था एविला अपने घर के सामने वाले कमरे में थीं. किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी. तेज स्पीड कार सीधे कमरे में पहुंच गई और मार्था उसकी चपेट में आ गईं. हादसे के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

दुर्घटना के समय घर में मार्था की बेटी जेनिफर बार्बर भी मौजूद थीं. उन्होंने बताया कि वह घर के पीछे वाले हिस्से में थीं, तभी अचानक जोरदार धमाका सुनाई दिया. पहले उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है. जब वे बाहर आईं तो देखा कि एक कार घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसी हुई है. चारों तरफ मलबा फैला हुआ था और अफरा-तफरी का माहौल था.

टेस्ला का ऑटोपायलट सिस्टम विवादों में

दूसरी ओर कार चला रहा माइकल बटलर भी घायल हो गया. उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने शुरुआती जांच में कहा कि चालक के नशे में होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और वह जांच में सहयोग कर रहा है. इस मामले का सबसे जरूरी पहलू यह है कि हादसे के समय कार में ऑटोपायलट सिस्टम एक्टिव था. जांच एजेंसियां कार के डेटा, कैमरों की रिकॉर्डिंग और दूसरी तकनीकी जानकारियों की जांच कर रही हैं.

यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि टेस्ला की ऑटोपायलट तकनीक पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है. कंपनी का कहना है कि ऑटोपायलट ड्राइवर की मदद करने के लिए बनाया गया है, लेकिन कार पर पूरी तरह कंट्रोल रखना अभी भी ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है. इसलिए ड्राइवर को हर समय सड़क पर ध्यान देना चाहिए.

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