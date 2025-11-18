हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bolero से Safari तक, ये है भारत की सबसे किफायती 7-सीटर डीजल SUVs, जानें फीचर्स और कीमत

अगर आप एक किफायती 7-सीटर SUV की तलाश में हैं, तो भारतीय बाजार में Mahindra Bolero से लेकर Tata Safari तक कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं. आइए इनके फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में बड़े परिवारों के लिए 7-सीटर SUVs हमेशा से बेहतरीन विकल्प रही हैं. ऐसी गाड़ी न सिर्फ ज्यादा स्पेस देती है, बल्कि लंबी जर्नी में आराम और सेफ्टी भी देती है. भले ही कुछ पुराने मॉडल नए सेफ्टी नियमों के कारण बंद हो गए हों, लेकिन आज भी मार्केट में कई दमदार और किफायती 7-सीटर डीजल SUVs मौजूद हैं जो 15 लाख रुपये तक के बजट में शानदार परफॉर्मेंस देती हैं. ये SUVs मजबूती, माइलेज, पावर और कम मेंटेनेंस के कारण छोटे और बड़े दोनों शहरों में काफी पसंद की जाती हैं. आइए इन 7-सीटर SUVs पर नजर डालते हैं.

Mahindra Bolero और Bolero Neo

  • महिंद्रा बोलेरो का 1.5-लीटर डीजल इंजन बढ़िया माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस देता है. ये SUV खासकर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें टफ रोड या ग्रामीण इलाकों में ज्यादा चलना होता है. इसके साथ Bolero Neo भी आती है, जो बोलेरो का मॉडर्न और ज्यादा कम्फर्टेबल वर्जन है. इसमें स्टाइलिश लुक, बेहतर केबिन और आरामदायक सीटिंग मिलती है. कम बजट में मजबूत SUV चाहिए तो बोलरो सीरीज एक शानदार विकल्प है.

Mahindra Scorpio Classic

  • स्कॉर्पियो क्लासिक उन लोगों की पसंद है जो रफ-टफ डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलता है, जो 130 HP की पावर देता है. इसका 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स हाईवे और लंबे सफर में बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. पुरानी स्कॉर्पियो के फैंस के लिए ये आज भी एक बेहतर विकल्प है.

Mahindra Scorpio-N

  • Scorpio-N स्कॉर्पियो का नया रूप है, जो ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. इसमें 2.2-लीटर mHawk Gen2 डीजल इंजन मिलता है जो 132 से 175 HP तक की पावर देता है. इसके 4x2 और 4x4 दोनों वेरिएंट शहर और पहाड़ दोनों जगह बेहतरीन चलते हैं. इसके फीचर्स, लुक्स और कम्फर्ट इसे फैमिली SUV में टॉप पसंद बनाते हैं.

Mahindra XUV700 

  • Mahindra XUV700 उन लोगों के लिए है जो लग्जरी SUV फीचर्स कम बजट में चाहते हैं. इसका 2.2-लीटर डीजल इंजन 185 HP पावर देता है और इसमें ADAS, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल स्क्रीन सेटअप जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं. बड़े परिवारों के लिए ये एक प्रीमियम ऑप्शन है.

Tata Safari 

  • Tata Safari 2.0-लीटर Kryotec डीजल इंजन के साथ 170 PS की पावर देती है. इसका इंटीरियर प्रीमियम है और तीसरी रो में भी अच्छा स्पेस मिलता है, जिससे ये लंबी जर्नी के लिए बेहतर SUV बन जाती है. पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं.

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

 

Published at : 18 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Mahindra Bolero Affordable 7 Seater Diesel SUV Scorpio N Diesel Tata Safari Diesel XUV700 Diesel
