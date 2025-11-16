हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 2025 Hyundai Venue और Kia Syros दोनों ही बेहतरीन कारें हैं. आइए जानें कीमत, फीचर्स, इंटीरियर, इंजन और माइलेज के लिहाज से कौन आपके लिए बेस्ट है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 2025 Hyundai Venue और Kia Syros दो बेहद पॉपुलर नाम बन चुके हैं. Hyundai ने Venue को नवंबर 2025 में लॉन्च किया है, जबकि Kia ने Syros को फरवरी 2025 में मार्केट में उतारा था. दोनों SUVs मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं. हालांकि, Venue ज्यादा वेरिएंट और इंजन विकल्प देती है, दूसरी तरफ, Syros कम वेरिएंट्स में होते हुए भी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर और फीचर्स के लिए जानी जाती है. इन दोनों कारों के फीचर्स, इंजन और माइलेज पर नजर डालते हैं.

कीमत के हिसाब से कौन ज्यादा किफायती है?

  • Hyundai Venue की कीमत 7.90 लाख से शुरू होकर 15.69 लाख तक जाती है. Venue में कुल 25 वेरिएंट मिलते हैं, जिनमें N Line जैसे स्पोर्टी मॉडल भी शामिल हैं. इसके मुकाबले Kia Syros की शुरुआती कीमत 8.67 लाख है, जो उसके टॉप मॉडल 15.94 लाख तक जाती है. Syros में 13 वेरिएंट्स हैं. अगर किफायती और ज्यादा विकल्प आपकी प्रायोरिटी हैं, तो Venue आपको ज्यादा वेरिएंट और बेहतर प्राइस रेंज देती है. वहीं, Syros थोड़ी महंगी है लेकिन फुल-प्रीमियम फील देती है.

किसका केबिन ज्यादा प्रीमियम और स्पेशियस?

  • Venue का इंटीरियर मॉडर्न और प्रीमियम है जिसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं. हालांकि, पीछे की सीट का लेग स्पेस औसत है. दूसरी ओर, Syros का केबिन ज्यादा खुला और आरामदायक लगता है. इसमें रियर वेंटिलेशन, रिक्लाइन सीट्स और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. सॉफ्ट-टच मटेरियल्स दोनों में हैं, लेकिन Syros स्पेस के मामले में आगे निकलती है. अगर आप फैमिली बैक सीट कम्फर्ट चाहते हैं, तो Syros बेहतर विकल्प है.

फीचर्स में कौन आगे?

  • दोनों SUVs लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 360° कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स देती हैं. Venue से फायदा ये है कि इसमें Bose 8-स्पीकर सिस्टम, OTA अपडेट्स और 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है. वहीं Syros अपने 30-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले, रियर वेंटिलेटेड सीट्स और फ्लश डोर हैंडल्स की वजह से काफी फ्यूचरिस्टिक फील होती है. सुरक्षा की बात करें तो, दोनों में 6 एयरबैग, ESP और TPMS मौजूद हैं. दोनों ही 5-स्टार रेटिंग के साथ सुरक्षित SUVs हैं.

किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा दमदार है?

  • Hyundai Venue तीन इंजन ऑप्शन ऑफर करती है-1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल. इससे यह ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ज्यादा विकल्प देती है. खासकर 1.0L टर्बो इंजन दमदार परफॉर्मेंस देता है. Kia Syros दो इंजन-1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल. के साथ आती है. Syros के इंजन ज्यादा स्मूद और रिफाइंड माने जा रहे हैं. कॉम्बिनेशन विकल्पों की बात करें तो Venue ज्यादा वैराइटी देती है, जबकि Syros ड्राइविंग रिफाइनमेंट में आगे है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में पेश हुई Tata Sierra: मिलेंगे ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और एडवांस फीचर्स, जानें कितनी होगी कीमत

Published at : 16 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Tags :
Venue Hyundai Venue Kia Syros 2025 2025 Hyundai Venue Vs Kia Syros
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget