भारत के सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 2025 Hyundai Venue और Kia Syros दो बेहद पॉपुलर नाम बन चुके हैं. Hyundai ने Venue को नवंबर 2025 में लॉन्च किया है, जबकि Kia ने Syros को फरवरी 2025 में मार्केट में उतारा था. दोनों SUVs मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं. हालांकि, Venue ज्यादा वेरिएंट और इंजन विकल्प देती है, दूसरी तरफ, Syros कम वेरिएंट्स में होते हुए भी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर और फीचर्स के लिए जानी जाती है. इन दोनों कारों के फीचर्स, इंजन और माइलेज पर नजर डालते हैं.

कीमत के हिसाब से कौन ज्यादा किफायती है?

Hyundai Venue की कीमत 7.90 लाख से शुरू होकर 15.69 लाख तक जाती है. Venue में कुल 25 वेरिएंट मिलते हैं, जिनमें N Line जैसे स्पोर्टी मॉडल भी शामिल हैं. इसके मुकाबले Kia Syros की शुरुआती कीमत 8.67 लाख है, जो उसके टॉप मॉडल 15.94 लाख तक जाती है. Syros में 13 वेरिएंट्स हैं. अगर किफायती और ज्यादा विकल्प आपकी प्रायोरिटी हैं, तो Venue आपको ज्यादा वेरिएंट और बेहतर प्राइस रेंज देती है. वहीं, Syros थोड़ी महंगी है लेकिन फुल-प्रीमियम फील देती है.

किसका केबिन ज्यादा प्रीमियम और स्पेशियस?

Venue का इंटीरियर मॉडर्न और प्रीमियम है जिसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं. हालांकि, पीछे की सीट का लेग स्पेस औसत है. दूसरी ओर, Syros का केबिन ज्यादा खुला और आरामदायक लगता है. इसमें रियर वेंटिलेशन, रिक्लाइन सीट्स और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. सॉफ्ट-टच मटेरियल्स दोनों में हैं, लेकिन Syros स्पेस के मामले में आगे निकलती है. अगर आप फैमिली बैक सीट कम्फर्ट चाहते हैं, तो Syros बेहतर विकल्प है.

फीचर्स में कौन आगे?

दोनों SUVs लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 360° कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स देती हैं. Venue से फायदा ये है कि इसमें Bose 8-स्पीकर सिस्टम, OTA अपडेट्स और 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है. वहीं Syros अपने 30-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले, रियर वेंटिलेटेड सीट्स और फ्लश डोर हैंडल्स की वजह से काफी फ्यूचरिस्टिक फील होती है. सुरक्षा की बात करें तो, दोनों में 6 एयरबैग, ESP और TPMS मौजूद हैं. दोनों ही 5-स्टार रेटिंग के साथ सुरक्षित SUVs हैं.

किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा दमदार है?

Hyundai Venue तीन इंजन ऑप्शन ऑफर करती है-1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल. इससे यह ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ज्यादा विकल्प देती है. खासकर 1.0L टर्बो इंजन दमदार परफॉर्मेंस देता है. Kia Syros दो इंजन-1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल. के साथ आती है. Syros के इंजन ज्यादा स्मूद और रिफाइंड माने जा रहे हैं. कॉम्बिनेशन विकल्पों की बात करें तो Venue ज्यादा वैराइटी देती है, जबकि Syros ड्राइविंग रिफाइनमेंट में आगे है.

