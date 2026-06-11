98सीसी के टू-स्ट्रोक इंजन से ब्रूटल पावर कैसे देती थी यह बाइक, इसे क्यों किया गया डिसकॉन्टिन्यू?

Yamaha RX100: भारतीय बाइक बाजार में कुछ मोटरसाइकिलें ऐसी रही हैं जो सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक पहचान बन गईं. Yamaha RX100 भी उन्हीं में से एक है. 1980 और 1990 के दशक में इस बाइक का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में तेज रफ्तार, दमदार आवाज और शानदार प्रदर्शन की तस्वीर उभर आती थी. महज 98cc इंजन होने के बावजूद RX100 ने उस दौर की कई बड़ी बाइकों को कड़ी टक्कर दी थी. यही वजह है कि आज भी पुरानी RX100 की मांग बाजार में बनी हुई है.

बाइक प्रेमियों के बीच इसका अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. इसकी हल्की बॉडी, तेज पिकअप और खास टू-स्ट्रोक इंजन ने इसे युवाओं की पसंद बना दिया था. हालांकि इतनी लोकप्रियता के बावजूद एक समय ऐसा आया जब कंपनी को इस मशहूर बाइक का उत्पादन बंद करना पड़ा. आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी.

छोटा इंजन, लेकिन प्रदर्शन था जबरदस्त

यामाहा RX100 में 98cc का टू-स्ट्रोक इंजन दिया गया था, जो अपने समय के हिसाब से बेहद दमदार माना जाता था. यह इंजन करीब 11 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता था, जो उस दौर की 100cc बाइकों के मुकाबले काफी प्रभावशाली थी. बाइक का वजन भी कम था, जिससे इसका पावर टू वेट अनुपात शानदार बन जाता था. इसी वजह से RX100 बहुत तेजी से गति पकड़ लेती थी और इसका एक्सेलरेशन लोगों को बेहद पसंद आता था.

इसके इंजन की खास आवाज भी इसकी पहचान बन गई थी. शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक यह बाइक अपनी तेज रफ्तार और फुर्तीले प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी. यही कारण है कि कई दशक बाद भी RX100 का नाम भारतीय बाइक इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है.

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आखिर क्यों बंद करनी पड़ी यामाहा RX100?

RX100 की लोकप्रियता के बावजूद इसे बाजार से हटाने का मुख्य कारण बदलते उत्सर्जन नियम थे. टू-स्ट्रोक इंजन ज्यादा धुआं और प्रदूषण पैदा करते थे, जबकि सरकार लगातार सख्त पर्यावरण मानकों को लागू कर रही थी. नए नियमों के अनुसार ऐसे इंजनों को अपडेट करना काफी मुश्किल और महंगा साबित हो सकता था. इसी वजह से यामाहा ने धीरे-धीरे टू-स्ट्रोक तकनीक वाली बाइकों का उत्पादन बंद करना शुरू कर दिया.

इसके बाद कंपनी ने फोर-स्ट्रोक इंजन वाली नई मोटरसाइकिलों पर ध्यान दिया. हालांकि RX100 का उत्पादन बंद हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इसका आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है. पुराने मॉडल आज भी ऊंची कीमतों पर खरीदे और बेचे जाते हैं. यही साबित करता है कि RX100 सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि भारतीय मोटरसाइकिल संस्कृति का एक यादगार अध्याय है.

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