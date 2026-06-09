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हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द लॉन्च होगी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, 3 मिनट में हो जाएगी फुल चार्ज, इतनी मिलेगी रेंज

जल्द लॉन्च होगी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, 3 मिनट में हो जाएगी फुल चार्ज, इतनी मिलेगी रेंज

Blinq Mobility EV: इस इलेक्ट्रिक कार में मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं, ताकि ग्राहकों को तकनीक और सुविधा दोनों का बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके. आइए गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 09 Jun 2026 05:03 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आज भी कई लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें चार्जिंग और रेंज की चिंता रहती है. कई बार लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग स्टेशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है और बैटरी चार्ज होने में भी काफी समय लगता है. अब ऐसी इलेक्ट्रिक कार पेश की गई है जिसमें बैटरी चार्ज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जरूरत पड़ने पर सिर्फ कुछ मिनटों में बैटरी बदलकर आगे की यात्रा जारी रखी जा सकेगी.

Blinq Mobility नाम की कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग तकनीक पर आधारित एक नई इलेक्ट्रिक कार बनाई है. इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कार की बैटरी स्थायी रूप से फिट नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे निकालकर दूसरी चार्ज की हुई बैटरी लगाई जा सकती है. यानी जिस तरह पेट्रोल पंप पर कुछ मिनट में फ्यूल भरवाकर आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह भविष्य में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर जाकर कुछ ही मिनटों में नई बैटरी लगवाकर सफर जारी रखा जा सकेगा. यह महज 3 मिनट से भी कम समय में फुल चार्ज होगी और 250 KM की रेंज देगी.

किन लोगों के लिए यूजफुल है ये कार?

यह तकनीक खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं या जिनके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी चार्ज होने में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन बैटरी स्वैपिंग सिस्टम में यह इंतजार लगभग खत्म हो जाता है. इससे इलेक्ट्रिक कार चलाना और भी आसान और सुविधाजनक बन सकता है.

कार के डिजाइन की बात करें तो इसे शहरों में इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका आकार कॉम्पैक्ट रखा गया है, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों और संकरी सड़कों पर इसे आसानी से चलाया जा सके. कंपनी का फोकस ऐसे ग्राहकों पर है जो रोजाना के सफर के लिए कम खर्च वाली और पर्यावरण के अनुकूल कार चाहते हैं.

कम होगी रनिंग कॉस्ट

इस इलेक्ट्रिक कार में मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं, ताकि ग्राहकों को तकनीक और सुविधा दोनों का बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके. साथ ही इसकी रनिंग कॉस्ट पारंपरिक पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में काफी कम रहने की उम्मीद है. कंपनी का दावा है कि बैटरी स्वैपिंग मॉडल अपनाने से कार खरीदने और चलाने की कुल लागत को भी कम किया जा सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 09 Jun 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Blinq Mobility Blinq Mobility EV Cheapest EV
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