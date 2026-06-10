एक के बाद एक इस साल लॉन्च होंगी 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए क्या होगी खासियत?

भारतीय ऑटो बाजार तेजी से बदल रहा है. जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कई ग्राहक अभी भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे में प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वाहन एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभर रहे हैं. ये वाहन इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल इंजन दोनों का फायदा देते हैं. शहर में इन्हें इलेक्ट्रिक मोड पर चलाया जा सकता है, जबकि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन मदद करता है. यही वजह है कि अब कई कंपनियां भारत में प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.

इस साल भारतीय बाजार में तीन नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV दस्तक देने वाली हैं. इनमें नई तकनीक, लंबी ड्राइविंग रेंज और शानदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ मॉडल एक बार फुल चार्ज और फुल टैंक के साथ 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे..

BYD Seal U DM-i

इस लिस्ट में सबसे पॉपुलर नाम BYD Seal U DM-i है. हाल ही में कंपनी ने इस SUV को भारत में पेश किया था. यह BYD की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV हो सकती है जो भारतीय बाजार में लॉन्च होगी. इस SUV में इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन दिया गया है.

शहर की ड्राइविंग के दौरान ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोड पर चलता है, जिससे ईंधन की बचत होती है.वहीं लंबी यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन बैकअप का काम करता है.कंपनी का दावा है कि यह SUV फुल चार्ज बैटरी और फुल पेट्रोल टैंक के साथ लगभग 1,200 किलोमीटर तक की कुल रेंज दे सकती है.यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है।

JSW Jetour T2

भारतीय बाजार में जल्द JSW और Jetour की साझेदारी से आने वाली Jetour T2 भी काफी चर्चा में है. यह SUV अपने मजबूत और बॉक्सी डिजाइन के चलते पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर हो चुकी है.

Jetour T2 में प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कम फ्यूल खर्च का वादा करती है. इसका डिजाइन ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है. साथ ही इसमें मॉडर्न तकनीक, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

MG Motor SUV

MG Motor भी भारतीय बाजार में अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी पहले से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में मजबूत है और अब हाइब्रिड सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

नई MG SUV में इलेक्ट्रिक ड्राइविंग और पेट्रोल इंजन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा. इससे ग्राहकों को कम रनिंग कॉस्ट के साथ लंबी दूरी की यात्रा का भरोसा भी मिलेगा. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी सभी डिटेल्स ऑफिशियल नहीं की है. माना जा रहा है कि यह मॉडल प्रीमियम SUV सेगमेंट को टारगेट करेगा.

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