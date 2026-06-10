हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक के बाद एक इस साल लॉन्च होंगी 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए क्या होगी खासियत?

एक के बाद एक इस साल लॉन्च होंगी 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए क्या होगी खासियत?

Plug in Hybrid SUV: इस साल भारतीय बाजार में तीन नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV दस्तक देने वाली हैं. इनमें नई तकनीक, लंबी ड्राइविंग रेंज और शानदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 10 Jun 2026 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटो बाजार तेजी से बदल रहा है. जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कई ग्राहक अभी भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे में प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वाहन एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभर रहे हैं. ये वाहन इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल इंजन दोनों का फायदा देते हैं. शहर में इन्हें इलेक्ट्रिक मोड पर चलाया जा सकता है, जबकि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन मदद करता है. यही वजह है कि अब कई कंपनियां भारत में प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.

इस साल भारतीय बाजार में तीन नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV दस्तक देने वाली हैं. इनमें नई तकनीक, लंबी ड्राइविंग रेंज और शानदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ मॉडल एक बार फुल चार्ज और फुल टैंक के साथ 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे..

BYD Seal U DM-i

इस लिस्ट में सबसे पॉपुलर नाम BYD Seal U DM-i है. हाल ही में कंपनी ने इस SUV को भारत में पेश किया था. यह BYD की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV हो सकती है जो भारतीय बाजार में लॉन्च होगी. इस SUV में इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन दिया गया है.

शहर की ड्राइविंग के दौरान ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोड पर चलता है, जिससे ईंधन की बचत होती है.वहीं लंबी यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन बैकअप का काम करता है.कंपनी का दावा है कि यह SUV फुल चार्ज बैटरी और फुल पेट्रोल टैंक के साथ लगभग 1,200 किलोमीटर तक की कुल रेंज दे सकती है.यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है।

JSW Jetour T2

भारतीय बाजार में जल्द JSW और Jetour की साझेदारी से आने वाली Jetour T2 भी काफी चर्चा में है. यह SUV अपने मजबूत और बॉक्सी डिजाइन के चलते पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर हो चुकी है.

Jetour T2 में प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कम फ्यूल खर्च का वादा करती है. इसका डिजाइन ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है. साथ ही इसमें मॉडर्न  तकनीक, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

MG Motor SUV

MG Motor भी भारतीय बाजार में अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी पहले से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों  के क्षेत्र में मजबूत है और अब हाइब्रिड सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. 

नई MG SUV में इलेक्ट्रिक ड्राइविंग और पेट्रोल इंजन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा. इससे ग्राहकों को कम रनिंग कॉस्ट के साथ लंबी दूरी की यात्रा का भरोसा भी मिलेगा. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी सभी डिटेल्स ऑफिशियल नहीं की है.  माना जा रहा है कि यह मॉडल प्रीमियम SUV सेगमेंट को टारगेट करेगा.

यह भी पढ़ें:-

अब स्कूटर पूछने पर बताएगा कि कब घर पहुंचेंगे आप? आवाज से कंट्रोल होंगे Ather Scooters 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 10 Jun 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Plug In Hybrid SUV BYD Seal U DM-i MG Motor SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
एक के बाद एक इस साल लॉन्च होंगी 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए क्या होगी खासियत?
एक के बाद एक इस साल लॉन्च होंगी 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए क्या होगी खासियत?
ऑटो
Tata Sierra vs Kia Seltos: माइलेज, पावर और फीचर्स की जंग में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार?
Tata Sierra vs Kia Seltos: माइलेज, पावर और फीचर्स की जंग में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार?
ऑटो
अब स्कूटर पूछने पर बताएगा कि कब घर पहुंचेंगे आप? आवाज से कंट्रोल होंगे Ather Scooters
अब स्कूटर पूछने पर बताएगा कि कब घर पहुंचेंगे आप? आवाज से कंट्रोल होंगे Ather Scooters
ऑटो
Alloy Wheels सिर्फ स्टाइल या सच में फायदेमंद? खरीदने से पहले जान लें पूरा सच
Alloy Wheels सिर्फ स्टाइल या सच में फायदेमंद? खरीदने से पहले जान लें पूरा सच
Advertisement

वीडियोज

Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
दिल्ली NCR
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट
इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget