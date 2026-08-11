Himalayan 440 का नया अवतार, क्या-क्या होगा खास?

Royal Enfield Himalayan 440: जब भी लुक, पावरफुल और दमदार बाइक की बात होती है तो सबसे दिमाग में रॉयल एनफील्ड का नाम आता है. इस कंपनी की बेहतरीन बाइक हिमालयन 440 एक बार मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार है. क्योंकि, रॉयल एनफील्ड अपनी इस बाइक को बहुत जल्द नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है. अगर आप भी उन बाइक राइडर्स में से हैं जिन्हें पहाड़ों के घुमावदार रास्तों, कच्चे ट्रैक्स और ऑफ-रोडिंग पसंद है तो यह खबर आपके लिए ही है.

अगर आप कुछ समय में नई बाइक खरीदने की प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए. क्योंकि, अगर आप कम बजट में एक मजबूत, टिकाऊ और रफ-एंड-टफ बाइक तलाश रहे हैं तो हिमालयन 440 आपके लिए बेहद ही सही बाइक हो सकती है, तो चलिए जानतें हैं इस बाइक में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकता है.

मिलेगा पावरफुल 440cc इंजन

आपको बता दें कि, इंजन और परफॉर्मेंस में यह बाइक शानदार साबित होने वाली है. क्योंकि, बाइक में वही 443cc का एयर और ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन मिलने वाला है जो स्क्रैम 440 में देखने को मिलता है. यह इंजन लगभग 25.4 bhp की पावर और 34 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सबसे खास बात यह है कि इस बार कंपनी 5-स्पीड गियरबॉक्स की जगह नया 6-स्पीड गियरबॉक्स देने वाली है.

इससे लंबे सफर और हाइवे पर तेज़ स्पीड में राइडिंग करते समय इंजन काफी रिलैक्स्ड और स्मूथ रहेगा. पुराने LS410 मॉडल की तुलना में यह नया रिफाइंड इंजन उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो बिना किसी वाइब्रेशन के एक बेहद सहज और आरामदायक राइडिंग का अनुभव चाहते हैं.





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लुक भी नहीं होगा बदलाव

बता दें कि, लुक और स्टाइलिंग के मामले में कंपनी किसी बदलाव के बजाय पुरानी लोकप्रिय हिमालयन वाले क्लासिक और मस्कुलर अवतार को ही वापस ला रही है. इसमें आपको गोल हेडलाइट, ऊंची विंडस्क्रीन और 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलेगा. ऑफ-रोड राइडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें आगे 21-इंच का बड़ा स्पोक व्हील और पीछे 17-इंच का व्हील दिया जाएगा.

वहीं, इसके साथ ही इसमें 200mm का लंबा सस्पेंशन ट्रैवल मिलेगा जिससे गहरे गड्ढों और पथरीले रास्तों पर भी आपको कोई झटका महसूस नहीं होगा. सीट हाइट को लगभग 800mm के आसपास रखा जाएगा ताकि कम हाइट वाले राइडर्स भी इसे आसानी से संभाल सकें.

अब मिलेंगे कई मॉडर्न फीचर्स

आपको बता दें कि, कंपनी इसमें आधुनिक दौर के हिसाब से जरूरी फीचर्स जरूर शामिल करेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें ट्रिपर नेविगेशन के साथ सेमी-डिजिटल या टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है जो टर्न-बाय-टर्न गूगल मैप्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करेगा.

जबकि इसके अलावा लंबी दूरी के सफर में आपका फोन चार्ज रखने के लिए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया जाएगा. सुरक्षा के मामले में इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल एबीएस मिलेगा. ऑफ-रोड ट्रिप्स के दौरान बेहतर कंट्रोल के लिए इसमें स्विचेबल रियर एबीएस की सुविधा भी दी जा सकती है.

क्या रह सकती है कीमत?

अगर बात करें बजट और लॉन्च टाइमलाइन की तो रॉयल एनफील्ड की इस नई हिमालयन 440 की भारत में सितंबर 2026 तक एंट्री होने की पूरी उम्मीद है.





इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 2.20 लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है. इस प्राइस पॉइंट पर यह बाइक स्क्रैम 440 और प्रीमियम हिमालयन 450 के ठीक बीच में अपनी जगह बनाएगी.

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