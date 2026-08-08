Pulsar N160 S और SS लॉन्च, कीमत और फीचर्स ने उड़ाए होश

Bajaj pulsar N160: भारत में जब भी किसी बजट और शानदार लुक बाइक की बात होती है तो उसमें बजाज की पल्सर का नाम जरूर आता है. क्योंकि, बजाज पल्सर युवाओं में बेहद ही लोकप्रिय है. इस बीच पल्सर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि, बजाज एक बार फिर से पल्सर को नए अवतार में पेश करके टू-व्हीलर मार्केट में तहलका मचा दिया है. कंपनी ने नई बजाज पल्सर N160 को बाज़ार में दो नए और बेहद दमदार वेरिएंट्स S और SS में उतारने का ऐलान किया है. वहीं, पल्सर लवर्स काफी लंबे समय से इस बाइक के नए अपडेट का इंतजार कर रहे थे और अब बजाज ने उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी है.

आपको बता दें कि, इस बार कंपनी ने बाइक में सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव ही नहीं किए हैं बल्कि इसके मैकेनिकल सेटअप और इंजन में भी बड़ा सुधार किया है. खास बात यह है कि अब इसमें 4-वॉल्व तकनीक वाला नया इंजन दिया गया है जो पहले से कहीं अधिक पावर और बेहतर माइलेज देगा. चलिए बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं कि, पल्सर बाइक में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल रहा है.

मिलेगा नया 4-वॉल्व इंजन

आपको बता दें कि, नई पल्सर N160 के सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो इसमें नया 4-वॉल्व तकनीक से लैस इंजन लगाया गया है. पुराना 2-वॉल्व इंजन पहले भी काफी अच्छा प्रदर्शन करता था लेकिन नए 4-वॉल्व सेटअप के आने से बाइक की टॉप-स्पीड और पिकअप में साफ तौर पर बड़ा सुधार देखने को मिलता है.

अब यह बाइक हाई-स्पीड पर भी बिना किसी झटके या वाइब्रेशन के बहुत ही स्मूथ चलेगी. जबकि अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं या हाइवे पर तेज़ स्पीड में क्रूज़ करना पसंद करते हैं तो यह नया इंजन आपको निराश नहीं करेगा. रिफाइनमेंट के मामले में भी बजाज ने इस बार काफी मेहनत की है जिससे राइडिंग का अनुभव पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और शानदार हो गया है.





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लुक और डिज़ाइन है बेहद शानदार

जानकारी दें दे कि, लुक और डिज़ाइन के मामले में पल्सर N160 हमेशा से ही इस सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश बाइक्स में गिनी जाती रही है. नए S और SS वेरिएंट्स में कंपनी ने कुछ नए कलर ऑप्शंस और नए ग्राफिक्स जोड़े हैं. जो इसे सड़क पर एक बेहद एग्रेसिव और मस्कुलर लुक देते हैं.

जबकि इसके फ्रंट में वही सिग्नेचर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है जिसके साथ शार्प डीआरएल्स देखने को मिलते हैं. बाइक का टैंक कट और साइड पैनल्स इसे एक प्रॉपर स्ट्रीट-फाइटर बाइक का फील देते हैं. चाहे आप इसे ट्रैफ़िक से भरे शहर के रास्तों पर चलाएं या फिर खुली सड़कों पर इसका स्पोर्टी लुक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी है.





मिलेंगे कई आधुनिक फीचर्स

आज के समय में हर बाइक राइडर्स अपनी बाइक में मजबूत इंजन के अलावा बेहतरीन फीचर्स की डिमांड करता है. इसका ध्यान रखते हुए बजाज ने नई पल्सर N160 में फीचर्स की कोई कमी नहीं छोड़ी है. इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को बाइक से कनेक्ट करके कॉल, मैसेज अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का फायदा उठा सकते हैं.

इसके अलावा इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है ताकि सफर के दौरान आपका फोन कभी डिस्चार्ज न हो. वहीं, सुरक्षा के लिहाज से इसमें डुअल-चैनल एबीएस और अलग-अलग राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं.

कौन सा वेरिएंट्स रहेगा सही?

आपको बता दें कि, बजाज ने अपने ग्राहकों की जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए इसके S और SS दो वेरिएंट्स पेश किए हैं. S वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में एक बढ़िया 160cc बाइक चाहते हैं. जबकि SS वेरिएंट उन राइडर्स के लिए है जो टॉप-नॉच फीचर्स और एडवांस सेफ्टी चाहते हैं. अगर कीमत की बात करें तो बजाज ने S वेरिएंट की कीमत 1,33,511 रुपये और SS वेरिएंट की कीमत 1,42,585 रखा गया है.

जिससे यह अपने सेगमेंट की दूसरी बाइक्स जैसे टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी और हीरो एक्सट्रीम160R को कड़ी टक्कर दे सके. अगर आप एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जिसमें स्टाइल, पावर, नए फीचर्स और भरोसा सब एक साथ मिले तो पल्सर N160 का यह नया मॉडल आपके लिए एकदम सही सौदा साबित हो सकता है.

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