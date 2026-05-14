मानसून आपकी कार के लिए लाएगा आफत, अभी संभले तो सर्विस में खर्च होने से बच जाएगा मोटा पैसा

Monsoon Car Care Tips: मानसून की पहली बारिश भले ही मौसम को शानदार बना देती हो. लेकिन आपकी कार के लिए यह कई नई परेशानियां लेकर आती है. बारिश का पानी, कीचड़ और नमी कार के ऐसे हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर लोग अक्सर ध्यान ही नहीं देते. यही वजह है कि बारिश के मौसम के बाद कई लोगों को भारी सर्विस बिल भरना पड़ता है. कभी ब्रेक कमजोर हो जाते हैं तो कभी इंजन में पानी जाने का खतरा बढ़ जाता है.

अगर आप पहले से थोड़ी सावधानी बरत लें तो बड़े खर्च से आसानी से बच सकते हैं. कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखकर आप अपनी कार को मानसून के लिए तैयार कर सकते हैं. इससे आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.

कार की वायरिंग और इंजन का रखें ध्यान

बारिश के मौसम में कार के इलेक्ट्रिक पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं. अगर कहीं वायर कटी हुई है या ढीली है तो पानी लगते ही शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इसलिए हेडलाइट, इंडिकेटर और टेललाइट जरूर चेक करें कि उनमें पानी तो नहीं जा रहा. बैटरी के टर्मिनल पर हल्की ग्रीस लगा देने से जंग नहीं लगती और बैटरी ठीक से काम करती रहती है.

इसके अलावा इंजन का एयर फिल्टर भी साफ होना चाहिए. गंदा एयर फिल्टर कार की परफॉर्मेंस कम कर देता है और पेट्रोल-डीजल ज्यादा खर्च होने लगता है. कोशिश करें कि ज्यादा पानी भरी सड़क पर कार न चलाएं क्योंकि इंजन में पानी चला गया तो रिपेयर में बड़ा खर्च आ सकता है.

टायर और वाइपर को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

बारिश में साफ दिखाई देना और सड़क पर कार की पकड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है. अगर वाइपर ठीक से काम नहीं कर रहे और शीशे पर निशान छोड़ रहे हैं तो उन्हें तुरंत बदल दें. खराब वाइपर बारिश में ड्राइविंग को खतरनाक बना सकते हैं.

इसके साथ ही टायर की हालत भी जरूर चेक करें. अगर टायर ज्यादा घिस चुके हैं तो बारिश में कार फिसल सकती है. सही ग्रिप वाले टायर सड़क पर बेहतर कंट्रोल देते हैं और अचानक ब्रेक लगाने पर कार आसानी से रुक जाती है. टायर में हवा का प्रेशर भी सही रखें. ये छोटी-छोटी सावधानियां आपकी कार को सुरक्षित रखेंगी और आपको बड़े रिपेयर खर्च से भी बचाएंगी.

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