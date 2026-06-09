क्या रात में काम नहीं करते स्पीड डिटेक्टर कैमरे, जानें कब से कब तक नहीं काटते चालान?

Speed DetectorMonitoring in Night: हाईवे और शहरों की सड़कों पर लगे स्पीड डिटेक्टर कैमरों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं. सबसे आम सवाल यह होता है कि क्या रात में ये कैमरे काम करना बंद कर देते हैं और उस समय तेज रफ्तार वाहन चलाने पर चालान नहीं कटता. कई ड्राइवर यह मान लेते हैं कि अंधेरा होने के बाद कैमरों की निगरानी कमजोर हो जाती है. लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है.

आज इस्तेमाल होने वाले आधुनिक स्पीड डिटेक्शन सिस्टम दिन और रात दोनों समय काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इनमें हाई रिजोल्यूशन कैमरे, इंफ्रारेड तकनीक और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाली सुविधाएं होती हैं. यही कारण है कि सड़क पर नियम तोड़ने वालों की पहचान किसी भी समय की जा सकती है. इसलिए सिर्फ रात होने के भरोसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है.

रात में भी एक्टिव रहते हैं आधुनिक कैमरे

आज के ज्यादातर स्पीड डिटेक्टर कैमरे 24 घंटे निगरानी करने की क्षमता रखते हैं. इनमें इंफ्रारेड सेंसर और नाइट विजन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कम रोशनी या अंधेरे में भी वाहन की गति और नंबर प्लेट रिकॉर्ड की जा सकती है. जैसे ही कोई वाहन तय सीमा से ज्यादा गति पर चलता है, सिस्टम उसकी तस्वीर और जरूरी जानकारी रिकॉर्ड कर लेता है. इसके बाद ई-चालान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

कई राज्यों और शहरों में लगाए गए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इसी तकनीक पर काम करते हैं. इसलिए यह धारणा सही नहीं है कि रात के समय स्पीड कैमरे बंद हो जाते हैं या चालान नहीं काटते. यदि कैमरा सक्रिय है और सिस्टम काम कर रहा है, तो नियम तोड़ने पर किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है.

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चालान से बचने का सबसे आसान तरीका है नियमों का पालन

ट्रैफिक विशेषज्ञों का कहना है कि कैमरा दिन में काम कर रहा है या रात में, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सुरक्षित ड्राइविंग है. सड़क पर तय स्पीड लिमिट का पालन करने से न सिर्फ चालान से बचा जा सकता है बल्कि दुर्घटना का खतरा भी कम होता है. तेज रफ्तार आज भी सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजहों में से एक मानी जाती है. इसलिए वाहन चलाते समय कैमरों से बचने के तरीके खोजने के बजाय नियमों का पालन करना बेहतर विकल्प है.

कई बार तकनीकी खराबी या रखरखाव के दौरान कुछ कैमरे अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई तय समय नहीं होता. इसलिए यह मान लेना कि रात में चालान नहीं कटेगा, गलत साबित हो सकता है. सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का पालन ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है.

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