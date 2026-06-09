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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या रात में काम नहीं करते स्पीड डिटेक्टर कैमरे, जानें कब से कब तक नहीं काटते चालान?

क्या रात में काम नहीं करते स्पीड डिटेक्टर कैमरे, जानें कब से कब तक नहीं काटते चालान?

Speed Detector Monitoring in Night: लोगों को लगता है कि रात में स्पीड कैमरे काम नहीं करते. लेकिन सच्चाई इससे अलग है. जानिए स्पीड डिटेक्टर कैमरे कैसे काम करते हैं और क्या रात में भी चालान काट सकते हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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Speed DetectorMonitoring in Night: हाईवे और शहरों की सड़कों पर लगे स्पीड डिटेक्टर कैमरों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं. सबसे आम सवाल यह होता है कि क्या रात में ये कैमरे काम करना बंद कर देते हैं और उस समय तेज रफ्तार वाहन चलाने पर चालान नहीं कटता. कई ड्राइवर यह मान लेते हैं कि अंधेरा होने के बाद कैमरों की निगरानी कमजोर हो जाती है. लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है. 

आज इस्तेमाल होने वाले आधुनिक स्पीड डिटेक्शन सिस्टम दिन और रात दोनों समय काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इनमें हाई रिजोल्यूशन कैमरे, इंफ्रारेड तकनीक और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाली सुविधाएं होती हैं. यही कारण है कि सड़क पर नियम तोड़ने वालों की पहचान किसी भी समय की जा सकती है. इसलिए सिर्फ रात होने के भरोसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है.

रात में भी एक्टिव रहते हैं आधुनिक कैमरे

आज के ज्यादातर स्पीड डिटेक्टर कैमरे 24 घंटे निगरानी करने की क्षमता रखते हैं. इनमें इंफ्रारेड सेंसर और नाइट विजन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कम रोशनी या अंधेरे में भी वाहन की गति और नंबर प्लेट रिकॉर्ड की जा सकती है. जैसे ही कोई वाहन तय सीमा से ज्यादा गति पर चलता है, सिस्टम उसकी तस्वीर और जरूरी जानकारी रिकॉर्ड कर लेता है. इसके बाद ई-चालान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. 

कई राज्यों और शहरों में लगाए गए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इसी तकनीक पर काम करते हैं. इसलिए यह धारणा सही नहीं है कि रात के समय स्पीड कैमरे बंद हो जाते हैं या चालान नहीं काटते. यदि कैमरा सक्रिय है और सिस्टम काम कर रहा है, तो नियम तोड़ने पर किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है.

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चालान से बचने का सबसे आसान तरीका है नियमों का पालन

ट्रैफिक विशेषज्ञों का कहना है कि कैमरा दिन में काम कर रहा है या रात में, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सुरक्षित ड्राइविंग है. सड़क पर तय स्पीड लिमिट का पालन करने से न सिर्फ चालान से बचा जा सकता है बल्कि दुर्घटना का खतरा भी कम होता है. तेज रफ्तार आज भी सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजहों में से एक मानी जाती है. इसलिए वाहन चलाते समय कैमरों से बचने के तरीके खोजने के बजाय नियमों का पालन करना बेहतर विकल्प है. 

कई बार तकनीकी खराबी या रखरखाव के दौरान कुछ कैमरे अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई तय समय नहीं होता. इसलिए यह मान लेना कि रात में चालान नहीं कटेगा, गलत साबित हो सकता है. सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का पालन ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jun 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Road Safety Traffic Rules E-challan Speed Camera Speed Detector
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