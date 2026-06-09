इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़

दुनिया में कई लोग महंगी और लग्जरी कारों के शौकीन होते हैं, लेकिन कुछ कारें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक गाड़ी न होकर अपना पूरा इतिहास रखती हो. ऐसी ही एक कार Bugatti Type 57SC Atlantic है, जिसे दुनिया की सबसे दुर्लभ कारों में गिना जाता है. इस ऐतिहासिक कार के मालिक मशहूर फैशन डिजाइनर Ralph Lauren है. यह कार दुनिया की सबसे महंगी निजी कारों में शुमार है.

इस कार की कहानी 1930 के दशक से शुरू होती है. उस समय Jean Bugatti ने इसे डिजाइन किया था. उस दौर में इसका डिजाइन इतना मॉडर्न और अनोखा था कि लोग इसे किसी भविष्य की कार जैसा मानते थे. कार का लंबा बोनट, नीचे की ओर झुकी हुई बॉडी और खास रिवेटेड लाइन इसे बाकी सभी कारों से अलग बनाती है. आज भी जब लोग इसे देखते हैं तो इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं. Bugatti Type 57SC Atlantic की केवल चार यूनिट्स बनाई गई थीं. यही वजह है कि कार कलेक्टर और इतिहासकार इसे ऑटोमोबाइल जगत की मोनालिसा तक कहते हैं.

दुनिया की बेहतरीन क्लासिक कारों में शुमार

Ralph Lauren के पास मौजूद Atlantic को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लासिक कारों में माना जाता है. Ralph Lauren सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के बड़े नाम नहीं हैं, बल्कि इनके पास दुनिया के सबसे शानदार कार कलेक्शनों में से एक कार मौजूद है. इनके गैराज में कई ऐतिहासिक और दुर्लभ सुपरकारें मौजूद हैं, लेकिन Bugatti Atlantic को उनकी सबसे खास कार माना जाता है.

इस कार की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के चलते इसे दुनिया के कई ऑटोमोबाइल शो और प्रदर्शनों में सम्मानित किया जा चुका है. जब भी यह कार किसी इवेंट में दिखाई जाती है, लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए उमड़ पड़ती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कभी इसे नीलामी के लिए रखा जाए तो इसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पहुंच सकती है.

बुगाटी की ये कार है काफी पॉपुलर

दिलचस्प बात यह है कि इस कार को सिर्फ उसकी कीमत के लिए नहीं, बल्कि उसकी इंजीनियरिंग और डिजाइन के लिए भी पसंद किया जाता है. जिस दौर में अधिकतर कारें साधारण दिखती थीं, उस समय Bugatti ने ऐसा डिजाइन तैयार किया था जो आज भी आधुनिक और आकर्षक लगता है. यही वजह है कि लगभग 90 साल पुरानी होने के बावजूद यह कार आज भी दुनिया की सबसे चर्चित क्लासिक कारों में शामिल है.

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