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हिंदी न्यूज़ऑटोरॉयल एनफील्ड 350cc बाइक्स को मिलने जा रहा ये अपडेट, फ्री में सर्विस सेंटर जाकर कराएं इंस्टॉल

रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक्स को मिलने जा रहा ये अपडेट, फ्री में सर्विस सेंटर जाकर कराएं इंस्टॉल

Royal Enfield 350cc Bikes: यह फ्री अपडेट Classic 350, Meteor 350, Hunter 350 और Goan Classic 350 जैसी चुनिंदा 350cc बाइकों के लिए मौजूद कराया जा रहा है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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अगर आपके पास Royal Enfield की 350cc सीरीज की बाइक है तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स के लिए Gear Position Indicator फीचर दोबारा मौजूद कराना शुरू कर दिया है. खास बात यह है कि जिन ग्राहकों की बाइक इस अपडेट के लिए है, उन्हें यह फीचर बिल्कुल फ्री में लगाया जाएगा. इसके लिए किसी तरह का खर्च नहीं देना होगा.

पिछले साल कुछ 350cc बाइकों से Gear Position Indicator हटाना पड़ा था. इसकी वजह Rare Earth Materials और कुछ जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की सप्लाई में आई कमी थी. उस समय कंपनी ने ग्राहकों को भरोसा दिया था कि जैसे ही जरूरी पार्ट्स मौजूद होंगे, यह फीचर बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के दोबारा लगाया जाएगा. अब कंपनी ने अपना यह वादा पूरा करना शुरू कर दिया है.

इन बाइक्स में किया गया अपडेट

यह फ्री अपडेट Classic 350, Meteor 350, Hunter 350 और Goan Classic 350 जैसी चुनिंदा 350cc बाइकों के लिए मौजूद कराया जा रहा है. यह सुविधा मुख्य तौर से अगस्त 2025 के बाद निर्मित उन मोटरसाइकिलों पर लागू है, जिनमें सप्लाई की कमी के कारण फैक्ट्री से Gear Position Indicator नहीं लगाया गया था. कंपनी वाहन के VIN (Vehicle Identification Number) के आधार पर यह तय कर रही है कि कौन-सी बाइक इस अपडेट के लिए पात्र है?

Gear Position Indicator एक छोटा लेकिन बेहद उपयोगी फीचर है. इसकी मदद से राइडर को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर यह पता चलता रहता है कि बाइक किस गियर में चल रही है. इससे सही समय पर गियर बदलना आसान हो जाता है, इंजन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और नए राइडर्स को भी बाइक चलाने में ज्यादा सुविधा मिलती है. शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर लंबी हाईवे राइड तक यह फीचर काफी काम आता है.

सर्विस सेंटर जाकर कराएं इंस्टाल

अगर आपकी बाइक इस अपडेट के लिए है तो आपको किसी दूसरी एक्सेसरी खरीदने की जरूरत नहीं है. आप अपने नजदीकी Royal Enfield के सर्विस सेंटर पर जाकर बाइक की जांच करा सकते हैं. सर्विस सेंटर VIN नंबर के आधार पर पात्रता की पुष्टि करेगा और Gear Position Indicator को बिना किसी फीस के इंस्टॉल कर देगा.

Royal Enfield का यह कदम उन ग्राहकों के लिए राहत भरा है, जिन्होंने बिना Gear Position Indicator वाली बाइक खरीदी थी. अब उन्हें सर्विस फ्री में मिल रही है, जिससे उनकी राइडिंग पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

यह भी पढ़ें:- चलते-चलते BYD EV की मोटर जमीन पर गिरी, लोगों ने उठाए सवाल, कंपनी ने जारी किया बयान 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 22 Jul 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Classic 350 Royal Enfield Bikes Hunter 350
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