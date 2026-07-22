Skoda ने Shimla Green और Steel Grey कलर से बढ़ाई Slavia की शान, जानिए अब कितनी खास?

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हिंदी न्यूज़ऑटोSkoda ने Shimla Green और Steel Grey कलर से बढ़ाई Slavia की शान, जानिए अब गाड़ी कितनी खास?

Skoda ने Shimla Green और Steel Grey कलर से बढ़ाई Slavia की शान, जानिए अब गाड़ी कितनी खास?

Skoda Slavia New Colors: कार का इंटीरियर भी इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. अंदर रेड और ब्लैक थीम दी गई है, जो केबिन को प्रीमियम और आकर्षक बनाती है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 22 Jul 2026 09:58 AM (IST)
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अगर आप ऐसी सेडान पसंद करते हैं जो शानदार लुक के साथ थोड़ी स्पोर्टी भी दिखाई दे तो Skoda Slavia Monte Carlo का नया अपडेट आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन में दो नए एक्सक्लूसिव कलर Shimla Green और Steel Grey शामिल किए हैं. खास बात यह है कि ये दोनों कलर केवल 200 यूनिट्स तक ही मिलेंगे, जिससे यह एडिशन पहले से ज्यादा खास और एक्सक्लूसिव बन जाता है.

कितने खास हैं गाड़ी के नए कलर?

Shimla Green रंग कार को काफी अलग और आकर्षक लुक देता है. यह कलर सड़क पर आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है. वहीं Steel Grey एक प्रीमियम और क्लासी फिनिश देता है, जैसा कि कई महंगी और लग्जरी कारों में देखने को मिलता है. इन दोनों नए कलर के साथ कार में ब्लैक रूफ दिया गया है, जो इसकी स्पोर्टी अपील को और भी बेहतर बनाता है.

Monte Carlo, Skoda Slavia का टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट है. इस वेरिएंट में पहले से ही कई ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं. इसमें ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल, ORVMs, अलॉय व्हील्स और अन्य ब्लैक-आउट एलिमेंट्स मिलते हैं. इसके अलावा स्मोक्ड हेडलैंप्स कार के फ्रंट लुक को और ज्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम बनाते हैं.

कार का इंटीरियर भी इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. अंदर रेड और ब्लैक थीम दी गई है, जो केबिन को प्रीमियम और आकर्षक बनाती है.इसके साथ रेड स्टिचिंग, Monte Carlo ब्रांडिंग वाले स्कफ प्लेट्स और मेटल पैडल्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और खास हो जाता है.

इंजन की बात करें तो इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.Skoda Slavia Monte Carlo पहले की तरह दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 115hp की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है.यह इंजन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मौजूद है. दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 150hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ केवल 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.

इन चीजों में नहीं किया गया बदलाव

कंपनी ने केवल नए कलर जोड़े हैं, इसलिए कार के डिजाइन, फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी जो शानदार परफॉर्मेंस और ड्राइविंग क्वालिटी Slavia Monte Carlo पहले देती थी, वही फील अब भी मिलेगा.

सबसे अच्छी बात यह है कि इन नए एक्सक्लूसिव कलर के आने के बावजूद Skoda ने कार की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. यानी ग्राहक बिना ज्यादा कीमत चुकाए इन नए कलर का ऑप्शन चुन सकते हैं. हालांकि, यह ऑफर केवल 200 यूनिट्स तक सीमित रहेगा, इसलिए यह एडिशन काफी एक्सक्लूसिव माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 22 Jul 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
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