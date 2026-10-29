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हिंदी न्यूज़ऑटोOnline Vehicle Pooja: दीवाली पर गाड़ी की करानी है पूजा, ऐसे बुक करें ऑनलाइन पंडित जी

Online Vehicle Pooja: दीवाली पर गाड़ी की करानी है पूजा, ऐसे बुक करें ऑनलाइन पंडित जी

दीवाली और धनतेरस पर गाड़ी की पूजा कराने के लिए पंडित जी ढूंढने की जरूरत नहीं. ऑनलाइन बुकिंग की मदद से बिना ज्यादा परेशानी आप आसानी से घर, शॉरूम या पार्किंग में अपने वाहन की पूजा करवा सकते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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दीवाली और धनतेरस के मौके पर लोग घर और दुकान के साथ अपने वाहन की भी पूजा करते हैं. खासकर नई कार या बाइक खरीदने के बाद वाहन पूजा को शुभ माना जाता है. अब इसके लिए आसपास पंडित जी तलाशने या पूजा का समय तय करने के लिए कई लोगों को फोन करने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वाहन पूजा के लिए पंडित बुक किया जा सकता है.

कुछ सेवाओं पर तारीख, समय, भाषा, स्थान और पूजा सामग्री से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन ही दी जाती है. इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026 और दीवाली 8 नवंबर 2026 को है. कुछ ऑनलाइन पूजा सेवाओं ने इन त्योहारों के लिए पहले से बुकिंग शुरू कर दी है. ऐसे में जानें घर बैठे पूजा बूक करवाने का आसान तरीका.

ऑनलाइन पंडित बुक करने का तरीका

ऑनलाइन पंडित बुक करने की प्रोसेस काफी आसान है. सबसे पहले ऐसी वेबसाइट या पूजा सर्विस चुनें, जहां Vehicle/Vahan Puja की सुविधा उपलब्ध हो. इसके बाद अपनी जरूरत के मुताबिक पूजा का विकल्प चुनना होता है. इसके बाद आमतौर पर शहर या लोकेशन, पूजा की तारीख और समय की जानकारी देनी होती है. कुछ प्लेटफॉर्म पर आप अपनी पसंद का पंडित भी चुन सकते हैं, जबकि कुछ जगह उपलब्धता के आधार पर पंडित नियुक्त किया जाता है. अगर आप दीवाली या धनतेरस के दिन ही पूजा कराना चाहते हैं, तो तारीख चुनते समय त्योहार की तारीख जरूर जांच लें. पहले से बुकिंग करना बेहतर है, क्योंकि त्योहारों पर पंडितों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा होती है.

अपने अनुसार लोकेशन चुनें

ऑनलाइन बुकिंग का एक फायदा यह है कि कई सेवाओं में पूजा की जगह अपनी सुविधा के अनुसार बताई जा सकती है.  कई वेबसाइट्स पर घर की पार्किंग, अपार्टमेंट पार्किंग या कार शोरूम में भी पूजा कराने का विकल्प मिलता है. बुकिंग करते समय पूरा पता सही देना जरूरी है, ताकि पंडित जी को पहुंचने में परेशानी न हो. अगर शोरूम में पूजा करानी है तो पहले शोरूम से इसकी परमिशन और उपलब्ध समय की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

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पूजा सामग्री की जानकारी देखें

अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सामग्री की व्यवस्था अलग होती है. कुछ सेवाओं में पंडित पूजा की जरूरी सामग्री लेकर आते हैं, जबकि कुछ में ग्राहक को कुछ सामान पहले से रखने के लिए कहा जाता है. इसलिए पैसेंट करने से पहले यह जरूर देखें कि पूजा की फीस में सामग्री शामिल है या नहीं. ऑनलाइन वाहन पूजा की कीमत प्लेटफॉर्म, शहर, पूजा की विधि और पंडित की सेवा के हिसाब से अलग-अलग होती है.

बुकिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ऑनलाइन पंडित बुक करते समय पंडित की प्रोफाइल, अनुभव, रिव्यू, पूजा की विधि, भाषा और सामग्री की जानकारी जरूर जांचें. कुछ प्लेटफॉर्म पंडित की पहचान या अनुभव से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं. इसके अलावा बुकिंग की तारीख, समय, लोकेशन और कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग नियमों का स्क्रीनशॉट या कन्फर्मेशन अपने पास रखें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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