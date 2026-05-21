मारुति सुजुकी की गाड़ियां जून से हो जाएंगी महंगी, 30 हजार रुपये तक बढ़ेंगे दाम

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच लगातार चल रही तनातनी का असर अब ऑटो सेक्टर पर भी नजर आने लगा है. इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. बताया जा रहा है कि कंपनी जून 2026 से अपनी गाड़ियों के दाम 30 हजार रुपये तक बढ़ा देगी.

कंपनी ने दी यह जानकारी

बता दें कि इस संबंध में मारुति सुजुकी कंपनी की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई आधिकारिक सूचना में कहा है कि इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल और प्रॉडक्शन एक्सपेंस (उत्पादन खर्च) में लगातार हो रहे इजाफे की वजह से यह कदम उठाना पड़ रहा है. कीमतों में बढ़ोतरी 30 हजार रुपये तक हो सकती है. हालांकि, यह बदलाव हर मॉडल के हिसाब से अलग-अलग होगा.

कंपनी ने बताई दाम बढ़ाने की वजह

मारुति ने यह भी कहा कि पिछले कई महीनों से कंपनी खुद कॉस्ट रिडक्शन के जरिए इस बोझ को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महंगाई का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब गाड़ियों की कीमतें बढ़ाना मजबूरी हो गया है. अब दाम बढ़ने से खासतौर पर एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट के खरीदारों पर असर पड़ सकता है.

किन ग्राहकों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?

मारुति सुजुकी की पहचान भारत में आम आदमी और मिडिल क्लास की कार के तौर पर होती है. कंपनी की एंट्री-लेवल (Entry-Level) और मिड-सेगमेंट (Mid-Segment) कारों की डिमांड बाजार में हमेशा सबसे ज्यादा रहती है. इनमें ऑल्टो (Alto), वैगनआर (WagonR), सेलेरियो (Celerio) और स्विफ्ट (Swift) जैसी गाड़ियां शामिल हैं. कंपनी के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर इन्हीं बजट कारों को खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा.

अलग-अलग मॉडल्स पर अलग-अलग होगा इजाफा

ग्राहकों को यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि 30 हजार रुपये की यह बढ़ोत्तरी हर गाड़ी पर एक जैसी नहीं होगी. कीमत में इजाफा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा मॉडल और कौन सा वेरिएंट (Base, Mid या Top) खरीद रहे हैं. हो सकता है कि किसी सस्ती कार के बेस मॉडल पर कीमत सिर्फ 5 हजार या 10 हजार रुपये ही बढ़ें. वहीं, टॉप मॉडल खरीदने पर आपको पूरे 30 हजार रुपये ज्यादा चुकाने पड़ें. नई कीमतों की पूरी लिस्ट जून महीने की शुरुआत में मारुति सुजुकी के सभी डीलरशिप पर आ जाएगी.

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