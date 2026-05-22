दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेज धूप और गर्म रातों से बचने की सलाह.

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में गर्मी का कहर बढ़ने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले 7 दिनों के दौरान लू के थपेड़े जारी रहने वाले हैं और अगले 2 दिनों के दौरान रातें गर्म रहने वाली हैं. इस बीच 25 मई से नौतपा की शुरु हो जायेगा, जो 2 जून तक चलेगा. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में भीषण लू की पूरी संभावना है और तापमान के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं.

गुरुवार (21 मई) को दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहा, लेकिन कई इलाकों में हीटवेव ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ इलाकों में तापमान 45-46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

एशिया में सबसे गर्म है यूपी का यह जिला! 48 डिग्री के करीब पहुंच गया पारा, हीट का रेड अलर्ट जारी

कितना रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कुछ जगहों पर लू ने लोगों को काफी परेशान किया और कुछ जगहों पर तो रातें भी काफी गर्म रहीं. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट और न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27-32 डिग्री सेल्सियस की सीमा में और अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, लेकिन सबसे गर्म इलाका रिज रहा, जहां तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुग्राम और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. दिन के समय दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी प्रति घंटा रही, जो झोंको के साथ 48 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई.

आज कितना रहेगा तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (22 मई) को न्यूनतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज सुबह से ही तेज धूप रहेगी और आसमान साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी. जमीन की सतह पर पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 15-25 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है और झोंको के साथ कभी-कभी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं. अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.

गर्मी से बचने के लिए बरतें सावधानियां

मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. इस हफ्ते के दौरान, उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे पूर्वी भारत में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है. ऐसे में सतर्क रहें और अत्यधिक गर्मी से खुद को बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें. विभाग ने सलाह दी है कि गर्मी से बचाव के लिए खूब पानी पिएं और शरीर में पानी की कमी न होने दें. हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें. दोपहर के सबसे गर्म समय (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक) घर से बाहर निकलने से बचें. बाहर निकलते समय छाते/टोपी/धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें. बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखें. बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी खड़ी गाड़ियों के अंदर अकेला न छोड़ें.

देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं