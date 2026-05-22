हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह

दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह

Delhi Weather Update: गुरुवार (21 मई) को दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 22 May 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तेज धूप और गर्म रातों से बचने की सलाह.

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में गर्मी का कहर बढ़ने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले 7 दिनों के दौरान लू के थपेड़े जारी रहने वाले हैं और अगले 2 दिनों के दौरान रातें गर्म रहने वाली हैं. इस बीच 25 मई से नौतपा की शुरु हो जायेगा, जो 2 जून तक चलेगा. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस दौरान  दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में भीषण लू की पूरी संभावना है और तापमान के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं. 

गुरुवार (21 मई) को दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहा, लेकिन कई इलाकों में हीटवेव ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ इलाकों में तापमान 45-46.2  डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. 

एशिया में सबसे गर्म है यूपी का यह जिला! 48 डिग्री के करीब पहुंच गया पारा, हीट का रेड अलर्ट जारी

कितना रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कुछ जगहों पर लू ने लोगों को काफी परेशान किया और कुछ जगहों पर तो रातें भी काफी गर्म रहीं. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट और न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27-32 डिग्री सेल्सियस की सीमा में और अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, लेकिन सबसे गर्म इलाका रिज रहा, जहां तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुग्राम और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. दिन के समय दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी प्रति घंटा रही, जो झोंको के साथ 48 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई. 

आज कितना रहेगा तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (22 मई) को न्यूनतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज सुबह से ही तेज धूप रहेगी और आसमान साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी.  जमीन की सतह पर  पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 15-25 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है और झोंको के साथ कभी-कभी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं.  अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. 

गर्मी से बचने के लिए बरतें सावधानियां

मौसम विभाग ने  बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. इस हफ्ते के दौरान, उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे पूर्वी भारत में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है. ऐसे में सतर्क रहें और अत्यधिक गर्मी से खुद को बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें. विभाग ने सलाह दी है कि गर्मी से बचाव के लिए खूब पानी पिएं और शरीर में पानी की कमी न होने दें. हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें. दोपहर के सबसे गर्म समय (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक) घर से बाहर निकलने से बचें. बाहर निकलते समय छाते/टोपी/धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें. बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखें. बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी खड़ी गाड़ियों के अंदर अकेला न छोड़ें.

देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है.  इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी को कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 22 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Weather Forecast IMD WEATHER UPDATE DELHI DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह
दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7.72 लाख नए लाभार्थियों के बनेंगे राशन कार्ड, आवेदन प्रक्रिया जारी, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
दिल्ली: 7.72 लाख नए लाभार्थियों के बनेंगे राशन कार्ड, आवेदन प्रक्रिया जारी, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
दिल्ली NCR
Cockroach Jatnta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, 'इसके सिंबल के पीछे...'
कॉकरोच जनता पार्टी पर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, 'इसके सिंबल के पीछे...'
दिल्ली NCR
बीजेपी नेता राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं
बीजेपी नेता राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
बिहार
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 7: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
इंडिया
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
बड़ा हादसा टला: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले एअर इंडिया फ्लाइट के इंजन में लगी आग
बड़ा हादसा टला: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले एअर इंडिया फ्लाइट के इंजन में लगी आग
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget