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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएक के बाद एक पाकिस्तान में मौत के घाट उतारे जा रहे खूंखार आंतकी, खौफ में शहबाज-शरीफ; देखें लिस्ट

एक के बाद एक पाकिस्तान में मौत के घाट उतारे जा रहे खूंखार आंतकी, खौफ में शहबाज-शरीफ; देखें लिस्ट

Attack on Terrorist In Pakistan: पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में आतंकियों को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है. गुरुवार को पुलवामा में ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 May 2026 09:19 PM (IST)
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Another Terrorist Hamza Burhan Shot Dead: साल 2020 में हुए पुलवामा में ग्रेनेड हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना पीओके के मुजफ्फराबाद में हुई है. हमजा पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई. इस घातक हमले में आतंकी हमजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 

अगर हम पिछले कुछ वक्त में नजर डालें, तो यह पहला मामला नहीं है, जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है. एक सिलसिलेवार तरीके से इनकी हत्या की गई है. पिछले कुछ ही महीनों में कुल 20 आतंकियों को सरेआम गोली मारी गई है, और उनके मौत के घाट उतार दिया गया है. इनमें अधिकतर वो आतंकी शामिल रहे हैं, जिन्होंने भारत पर बड़े हमलों को अंजाम दिया था. 

20 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

इनके अलावा जिन बड़े आतंकियों की गोली मारकर हत्या की गई है, उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद रहे लश्कर के आतंकी फैजल नदीम उर्फ अबु कताल का नाम सबसे पहले शामिल हैं. इस आतंकी की हत्या मार्च 2025 में कर दी गई थी. इसके बाद लश्कर ए तैयबा की राजनीतिक पार्टी के चीफ मौलाना काशिफ अली की फरवरी 2025 में हत्या कर दी गई थी. 

कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'?

इनके अलावा ISI के अंडरकवर एजेंट मुफ्ती शाह मीर की  मार्च 2025 में हत्या की गई. आतंकी मसूद अजहर का करीबी रहीम उल्लाह तारिक की नवंबर 2023 में हत्या की गई. लश्कर आतंकी अकरम गाजी की नवंबर 2023 में हत्या की गई.  लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद की नवंबर 2023 में हत्या की गई. 

ISPR अधिकारी मेजर दानियाल की मार्च 2025, लश्कर ए तैयबा की आतंकी रियाज अहमद की सितंबर 2023 में हत्या की गई. वहीं, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की मई 2023 में हत्या की गई थी. 

इनके अलावा लश्कर आतंकी मौलाना जियाउर रहमान की सितम्बर 2023, मसूद अजहर का करीबी कारी एजाज आबिद की अपैल 2025 में हत्या की गई. इन आतंकियों के अलावा अक्टूबर 2023 में मसूद अजहर के करीबी दाऊद मालिक, आतंकी अदनान की दिसंबर 2023, हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर की फरवरी 2024, जैश के आतंकी जहूर इब्राहिम की मार्च 2022 में हत्या की गई. 

पाकिस्तान सरकार की खामोशी सवालों के घेरे में

अगर पिछले दो सालों पर नजर डालें, तो पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को एक के बाद एक निशाना बनाया गया. वहीं, वहां की सरकार ने किसी भी तरह का बयान इन हत्याओं को लेकर नहीं दिया. खामोशी बनाए रखी. साथ ही जांच को लेकर भी किसी तरह के कभी निर्देश जारी नहीं किए. 

एक और दुश्मन ढेर, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को PoK में अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली

Published at : 21 May 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Pulwama NEWS TERRORISM
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