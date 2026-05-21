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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKaruppu BO Day 7 Live: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमा रखी है धाक, 7वें दिन की इतनी कमाई

Karuppu BO Day 7 Live: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमा रखी है धाक, 7वें दिन की इतनी कमाई

Karuppu BO Day 7 Live: सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पू' थिएटर्स में रिलीज होने के बाद से ही छाई हुई है. इसने कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म की 7वें दिन की कमाई.

By : राहुल यादव | Updated at : 21 May 2026 05:05 PM (IST)
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तमिल स्टार सूर्या और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पू' को 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म को दर्शकों और फैंस ने काफी पसंद किया. इसे पहले 14 मई को रिलीज किया जाना था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से एक दिन देरी से थिएटर्स में आई. सभी को लगा फिल्म को इसकी वजह से नुकसान हो सकता है लेकिन सूर्या के फैंस ने और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया. फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. ऐसे में चलिए बताते हैं ये 7वें दिन कितनी कमाई कर रही है.

'करुप्पू' का 7वें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, 'करुप्पू' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.50 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था और ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया था. इसमें दूसरे दिन शनिवार को 24.15 करोड़ और तीसरे दिन रविवार को 28.35 करोड़ का बिजनेस किया था. इसके बाद वीकडेज में इसकी कमाई में गिरावट जरूर आई लेकिन ये आंकड़े डबल डिजिट में ही रहे. 

- अब 'करुप्पू' 7वें दिन शाम 5 बजे तक 2.81 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इस पर 25.6 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.
- फिल्म का टोटल बिजनेस 108.16 करोड़ हो चुका है. 

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तमिल में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार सकती है ',करुप्पू'

इतना ही नहीं, सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' को तमिल और तेलुगु दो ही भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जहां पर ये बेहतरीन कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तमिल भाषा में अब तक 91.17 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, तेलुगु में 16.99 का बिजनेस कर लिया है. मूवी तमिल में 100 करोड़ के बेहद करीब है.

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'करुप्पू' की कहानी और स्टार कास्ट

बहरहाल, 'करुप्पू' के बारे में बात की जाए तो फिल्म में सूर्या के साथ तृषा कृष्णन भी अहम रोल में हैं. इसमें एक्टर एक ईमानदार पुलिस अफसर के रोल में हैं. तृषा लेडी लव के रोल में काफी जंचती हैं. दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर हिट हो गई. वहीं, फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक पुलिस अफसर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 May 2026 05:05 PM (IST)
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