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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग

जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग

Jehanabad News In Hindi: आरोपी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस हथियार बरामदगी के लिए ले गयी थी, तभी अचानक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया और भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस टीम ने भी काउंटर किया.

By : रंजीत राजन | Updated at : 22 May 2026 06:53 AM (IST)
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बिहार के जहानाबाद पुलिस ने गुरूवार रात दीपक हत्याकांड में वांछित आरोपी विक्कू सिंह उर्फ़ रावण को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. घोसी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जहां से उसे अस्पताल भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें जबाबी फायरिंग में वो घायल हुआ.

आरोपी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस हथियार बरामदगी के लिए ले गयी थी, तभी अचानक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया और भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस टीम ने भी काउंटर किया. फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: JDU नेता पर महिला दरोगा ने लगाया 40 लाख रुपये ठगने का आरोप, केस दर्ज, सफाई में क्या बोले?

क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि सोमवार (18 मई) रात को थाना भेलावर क्षेत्र के डेढ़सैया गांव में दीपक कुमार शर्मा नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी.बुलट सवार दो अज्ञात हमलावरों ने दीपक के सिर में गोली मारी थी. मृतक दीपक चातर गांव निवासी कौशल किशोर शर्मा का पुत्र था. इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया था. पुलिस जांच में विक्कू सिंह उर्फ रावण का नाम निकलकर आया. पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश तेज करते हुए छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें उसे गुरूवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

हथियार बरामदगी के दौरान की फायरिंग 

एएसपी मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी को पुलिस टीम हथियार बरामदगी के लिए धुरयारी नहर के पास ले गयी. वहां अचानक छिपाए गए हथियार से आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जिसमें जबाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी.और वो घायल हो गया. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गयी थी और पुलिस पर काफी दबाब था. अब इस मामले में पुलिस इस हत्याकांड में शामिल अन्य की भी तलाश कर रही है.

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Published at : 22 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Police Encounter BIHAR NEWS Jehanabad News
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