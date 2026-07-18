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हिंदी न्यूज़ऑटोV12 इंजन, मिलिट्री लुक... Aston Martin की सबसे खतरनाक SUV देखकर रह जाएंगे हैरान

V12 इंजन, मिलिट्री लुक... Aston Martin की सबसे खतरनाक SUV देखकर रह जाएंगे हैरान

Aston Martin Dreadnought SUV: V12 इंजन और खतरनाक मिलिट्री लुक के साथ आई Aston Martin Dreadnought SUV. जानिए गेमिंग की दुनिया में तहलका मचाने वाले इस खूंखार 4x4 डिजिटल सुपरट्रक की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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Aston Martin Dreadnought SUV: अगर आप लग्जरी कारों के फैन हैं तो आपने ब्रिटिश कंपनी एस्टन मार्टिन का नाम तो सुना ही होगा. अपनी बेहद ही शानदार कारों के लिए मशहूर इस कंपनी ने मार्केट में फिर से बवाल मचा दिया है. क्योंकि, एस्टन मार्टिन ने एक ऐसी धांसू गाड़ी पेश की है जिसे देखकर अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे. बता दें कि, मिलिट्री लुक और खूंखार डिजाइन वाली इस गाड़ी का नाम है ड्रेगनॉट. 

ड्रेगनॉट को देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि यह कोई आम एसयूवी नहीं है. कंपनी ने इसे एक पॉपुलर वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 4 के लिए खास तौर पर तैयार किया है. यह एक डिजिटल-ओनली 4x4 सुपरट्रक है. जो दिखने में जितनी आक्रामक है परफॉर्मेंस के मामले में उतनी ही खतरनाक है. आइए जानते हैं कि इस मिलिट्री लुक वाली एसयूवी में क्या खास होने वाला है.

वी12 इंजन की मिलेगी पावर

बता दें कि, भले ही यह गेम के लिए बनी है लेकिन एस्टन मार्टिन ने इसकी ताकत में कोई कमी नहीं छोड़ी है. ड्रेगनॉट एसयूवी में कंपनी ने अपनी सबसे पावरफुल वैनक्विश जीटी वाला 5.2-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन दिया है. 

यह इंजन 835 हॉर्सपावर की ताकत और 1,000 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. जब आप गेम में इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको असली एस्टन मार्टिन के वी12 इंजन की दहाड़ सुनाई देगी. इस भारी-भरकम गाड़ी को हर तरह के मुश्किल रास्तों पर सुपरकार जैसी रफ्तार से दौड़ाने के लिए वी12 इंजन बेहद काम आने वाला है.

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खतरनाक मिलिट्री वाला लुक

ड्रेगनॉट 2-डोर एसयूवी का डिजाइन ब्रिटिश नौसेना के एक ऐतिहासिक युद्धपोत से प्रेरित है. इसका लुक स्पेसक्राफ्ट और मिलिट्री व्हीकल की तरह ही लगता है. जबकि गाड़ी में चौकोर व्हील आर्चेस, 40-इंच के बड़े ऑफ-रोड टायर और डाकार रैली जैसी तगड़ी सस्पेंशन दी गई है. 

इसके अलावा इसमें दो बड़े हुक्स, एलईडी लाइट बार्स और बाहर की तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं ताकि सैनिक आसानी से इस पर लटक सकें. इसका चौड़ा और मस्कुलर स्टांस इसे सड़कों पर चलने वाली किसी भी आम एसयूवी से बिल्कुल अलग और खूंखार बनाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Jul 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Aston Martin Dreadnought SUV Military Spec V12 SUV Call Of Duty Modern Warfare 4 Car Aston Martin Gaming SUV Specs
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