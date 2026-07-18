अगर 2 लाख की डाउन पेमेंट पर Ertiga खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए पूरा हिसाब

अगर आप ऐसी 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं जो फैमिली के लिए आरामदायक होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे तो Maruti Ertiga सबसे पॉपुलर ऑप्शन्स में से एक है. खासकर इसका ZXi+ वेरिएंट उन लोगों को पसंद आता है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ एक भरोसेमंद MPV खरीदना चाहते हैं. कार खरीदने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर लोन पर कार ली जाए तो कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी, हर महीने कितनी EMI देनी पड़ेगी? ऐसे में हम यहां आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं.

Maruti Ertiga का ZXi+ वेरिएंट दो ऑप्शन्स में मौजूद है. पहला 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि दूसरा 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AT) से लैस है. दोनों मॉडल में कंपनी का 1.5-लीटर K-सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 102 PS की पावर और 137 Nm के आसपास टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है. कंपनी के मुताबिक, मैनुअल वेरिएंट का माइलेज लगभग 20.51 kmpl और ऑटोमैटिक वेरिएंट का माइलेज करीब 20.30 किलोमीटर प्रति लीटर है.

कितनी है गाड़ी की कीमत और EMI?

कीमत की बात करें तो Ertiga ZXi+ की एक्स-शोरूम कीमत 11.64 लाख रुपये है. एक्स-शोरूम कीमत के अलावा ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरी फीस भी मौजूद होती है. इसलिए शहर के हिसाब से कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है. अगर आप कार लोन लेते हैं और बैंक 9 फीसदी ब्याज दर पर 7 साल के लिए फाइनेंस देता है तो आपको पहले डाउन पेमेंट करनी होगी और बाकी की EMI के तौर पर भुगतान करना होगा. ब्याज दर, डाउन पेमेंट और लोन पीरियड के आधार पर EMI कम या ज्यादा हो सकती है.

अगर आप Ertiga ZXi+ मैनुअल खरीदते हैं और डाउन पेमेंट के बाद बाकी रकम का लोन लेते हैं तो आपकी EMI लगभग 18 से 20 हजार रुपये के बीच हो सकती है. वहीं, ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत थोड़ी ज्यादा होने के चलते उसकी EMI भी कुछ ज्यादा होगी. अगर लोन का टाइम लंबा रखते हैं तो हर महीने EMI कम हो जाएगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा. दूसरी तरफ कम टाइम के लिए लोन लेने पर EMI बढ़ जाएगी, लेकिन कुल ब्याज का खर्च कम रहेगा.

फीचर्स के मामले में Ertiga ZXi+ काफी शानदार पैकेज देती है. इसमें 7-इंच का स्मार्ट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, एलॉय व्हील्स, LED टेल लैंप और कई सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा अच्छा स्पेस इसे बड़ी फैमिली के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है.





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