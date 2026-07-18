1 लाख की डाउन पेमेंट पर Royal Enfield Classic 350 खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI?

Royal Enfield Classic 350 EMI calculator: अगर आपको भी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. क्योंकि, आज हम बात करेंगे कि, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को आसान मासिक किश्तों पे घर कैसे ला सकते हैं.

बता दें कि, अगर आप 1 लाख रुपये की मोटी डाउन पेमेंट करने के लिए तैयार हैं तो आपको बहुत ही आसान और सस्ती मासिक किश्तों पर यह बाइक मिल जाएगी. आइए जानते हैं कि आपकी हर महीने की जेब का खर्च यानी ईएमआई कितनी बैठने वाली है.

क्या है बाइक की कीमत?

बाइक खरीदने से पहले हमें उसकी कीमत के बारें में जानना होगा. इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत बेस वेरिएंट के लिए लगभग 2.14 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 2.54 लाख रुपये तक जाती है. जिसके बाद हम मान लेते हैं कि आप इसका सबसे पॉपुलर या बेस मॉडल चुनते हैं जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 2.14 लाख रुपये है.

जब आप इसमें से 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट कैश दे देते हैं तो आपका बाकी बचा हुआ लोन अमाउंट करीब 1.14 लाख रुपये रह जाता है. अब इसी बची हुई रकम पर बैंक आपको लोन देगा और इसी के आधार पर आपकी महीने की किश्त तय होगी.

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कितनी आएगी ईएमआई?

बता दें कि, अगर आप 1.14 लाख रुपये के लोन को 3 साल यानी 36 महीनों की अवधि के लिए फाइनेंस करवाते हैं. तो ज्यादातर बैंक इस समय बाइक लोन पर करीब 9.5% से 10% के बीच सालाना ब्याज लेते हैं. अगर हम 9.5% की एवरेज ब्याज दर मानकर चलें तो 36 महीनों के लिए आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 3,650 रुपये के आसपास बनेगी.

3 साल का यह विकल्प उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है जो हर महीने बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं उठाना चाहते और ब्याज के रूप में बैंक को ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना चाहते हैं.

2 साल और 5 साल का है दूसरा ऑप्शन

जबकि इसके अलावा आपके पास 2 और 5 का दूसरा ऑप्शन भी है. अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्ज जल्दी खत्म हो जाए और आप 2 साल का टेन्योर चुनते हैं तो आपकी महीने की किश्त थोड़ी बढ़कर लगभग 5,230 रुपये हो जाएगी. इसमें फायदा यह होगा कि बाइक जल्दी आपकी पूरी ओनरशिप में आ जाएगी.

वहीं दूसरी तरफ अगर आप मंथली बजट को बिल्कुल हल्का रखना चाहते हैं और 5 साल का लंबा टाइम चुनते हैं. तो आपकी ईएमआई घटकर सिर्फ 2,400 रुपये के करीब रह जाएगी. हालांकि लंबे समय के लोन में आपको ब्याज थोड़ा ज्यादा भरना पड़ता है इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से ही सही फैसला लें.

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