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हिंदी न्यूज़ऑटोआपकी EV का रंग तय करेगा भविष्य की कीमत, खरीदने से पहले जान लें ये बात

आपकी EV का रंग तय करेगा भविष्य की कीमत, खरीदने से पहले जान लें ये बात

Electric Car Color Resale Value: क्या आपकी इलेक्ट्रिक कार का रंग उसकी भविष्य की कीमत तय करता है? जानिए कैसे वाइट और सिल्वर कलर्स बेहतर रिसेल वैल्यू, कम मेंटेनेंस और बेहतरीन सेफ्टी देने में सबसे आगे हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 06:04 PM (IST)
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Electric Car Color Resale Value: आपने अपने आसपास यह जरूर सुना होगा की कार के रंग से भी गाड़ी के कीमत में फर्क पड़ता है. जब भी हम शोरूम में नई कार खरीदने जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके फीचर्स, माइलेज या रेंज पर होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार का रंग आपके लिए एक बड़ा नफा-नुकसान तय कर सकता है? 

खासकर जब बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो तो सही रंग चुनना आपके भविष्य के बजट को काफी हद तक प्रभावित करता है. लगभग 50% भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद आज भी सफेद रंग ही है. आइए समझते हैं कि कैसे गाड़ी का रंग उसकी रिसेल वैल्यू से लेकर मेंटेनेंस और एक्सीडेंट के खतरे को कम करने तक में बड़ी भूमिका निभाता है.

इन कलर की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ज्यादा 

आपको बता दें कि, अगर आपका प्लान अपनी गाड़ी को 4 से 5 साल में बदलने या बेचने का है तो आपको बहुत सोच-समझकर रंग चुनना चाहिए. पुरानी गाड़ियों के बाजार में हमेशा वाइट, सिल्वर या लाइट ग्रे जैसे मास-मार्केट कलर्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है. 

इन कलर्स के खरीदार बहुत आसानी से और तुरंत मिल जाते हैं. यही वजह है कि इन आम रंगों वाली गाड़ियों की रिसेल वैल्यू काफी शानदार होती है. अगर आप बहुत यूनिक या ट्रेंडी कलर जैसे खाकी, ब्लू या रेड चुनते हैं तो शायद रिसेल के वक्त आपको मनमुताबिक रकम न मिलें.

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मेंटेनेंस का खर्च भी बचता है 

जानकारी के लिए बता दें कि, कार के रंग का सीधा नाता उसकी साफ-सफाई और मेंटेनेंस के खर्च से भी जुड़ा है. धूल छुपाने के मामले में बेज, लाइट ब्राउन और सिल्वर कलर सबसे बेस्ट माने जाते हैं. क्योंकि, अगर इन कलर की गाड़ियों पर ब्लैक कार के मुकाबले दोगुनी धूल भी जम जाए तो भी वह उतनी गंदी नहीं दिखती. 

जबकि इसके अलावा प्लेन वाइट और ब्लैक कलर का पेंट मार्केट में आसानी से मिल जाता है. जिससे छोटे-मोटे स्क्रैच के टच-अप आप खुद से ही ठीक कर सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ आजकल ट्रेंड में चल रहे मैट फिनिश कलर्स पर स्क्रैच आने पर बफिंग नहीं की जा सकती. क्योंकि बफिंग करते ही वह हिस्सा चमकदार हो जाता है जिससे मेंटेनेंस का खर्चा बहुत बढ़ जाता है.

एक्सीडेंट से भी बचाती हैं 

गाड़ियों के कलर रोड सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है. खासकर रात के समय होने वाले एक्सीडेंट्स से बचने के लिए. अगर आपके लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है तो फ्लैट वाइट या निऑन शेड्स सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं. ये कलर्स रात के घने अंधेरे में भी दूर से आसानी से चमकते हैं और साफ दिखाई दे जाते हैं.

जिससे पीछे या सामने से आ रही गाड़ियों को अलर्ट मिल जाता है. जबकि इसके उलटा ग्लॉसी ब्लैक या डार्क कलर्स की विजिबिलिटी रात में बेहद कम हो जाती है. जिससे हादसे का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है. इसलिए सेफ्टी और समझदारी के मामले में मैटेलिक वाइट या सिल्वर को सबसे परफेक्ट माना जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Jul 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Car Color Resale Value India Best Color For EV Cars White Car Demand In India Car Paint Maintenance Tips
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