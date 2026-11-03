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हिंदी न्यूज़ऑटोVehicle AI Quality Control: कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?

Vehicle AI Quality Control: कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?

Vehicle AI Quality Control: मॉडर्न कारों की क्वालिटी सुधारने में AI बना नया बॉस. जानिए कैसे एआई ऑपरेटिंग मॉडल और सॉफ्टवेयर से गाड़ियां होंगी ज्यादा सुरक्षित और एडवांस.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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Vehicle AI Quality Control: ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेजी से बदला और इसका असर आज की नई गाड़ियों पर देखने को मिल रहा है. अब कारों में ऐसे-ऐसे फीचर्स आ गए हैं जिससे ग्राहक और कंपनियों की परेशानी कम कर दी है. इसमें सबसे बड़ा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का माना जा रहा है. क्योंकि इंडस्ट्री में कारों को बेहतर बनाने के लिए क्लाउड-टू-एज AI ऑपरेटिंग मॉडल और क्लोज्ड-लूप सिस्टम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है.

बता दें कि यह टेक्नोलॉजी गाड़ियों में खराबी होने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और ठीक कर सकता है. जिसके चलते ऑटो कंपनियों का रिकॉल और वारंटी का खर्च घट रहा है. तो चलिए जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी कारों की दुनिया में क्या और कैसे कमाल कर रही है.

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हो रही हैं रियल-टाइम मॉनिटरिंग

आजकल की नई गाड़ियों में लगे एज-एआई सेंसर्स और AI एल्गोरिदम कार की हर छोटी-बड़ी मूवमेंट पर हर पल नजर रखती हैं. चाहे वह बैटरी की हेल्थ हो, ब्रेकिंग सिस्टम हो या इंजन की परफॉर्मेंस एआई किसी भी असामान्य व्यवहार को तुरंत भांप लेता है.

इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब अगर किसी हिस्से में खराबी आती है तो यह सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर कार चालक और कंपनी को अलर्ट भेज देता है. जिससे समय रहते समस्या का हल पहले ही हो जाता है.

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कार हुई पहले से ज्यादा अपडेट

बता दें कि सॉफ्टवेयर और एआई के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब छोटी-मोटी परेशानी और सॉफ्टवेयर बग्स को ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. क्लाउड एआई पूरी फ्लीट के डेटा का विश्लेषण करता है और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स के जरिए गाड़ियों के सॉफ्टवेयर को सीधे कार में ही अपडेट कर देता है. इससे कार की परफॉर्मेंस और क्वालिटी बिना किसी झंझट के समय के साथ बेहतर होती रहती है.

वारंटी और रीकॉल के खर्च होंगे कम

आपको बता दें कि कार कंपनियों के लिए गाड़ियों में खराबी के कारण बड़े लेवल पर होने वाले रिकॉल और वारंटी दावों पर मोटा खर्च हो जाता है. लेकिन एआई ऑपरेटिंग मॉडल से टेस्टिंग और वैलिडेशन का समय काफी कम हो गया है.

जिससे सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से मिले रियल डेटा का इस्तेमाल कर इंजीनियर नई और पुरानी दोनों गाड़ियों के डिजाइन तथा सॉफ्टवेयर को तुरंत रीफाइन कर सकते हैं. जिससे क्वालिटी से जुड़ी समस्याएं पहले ही खत्म हो जाती हैं.

आफ्टर-सेल्स सर्विस में सुधार

वहीं सर्विस सेंटर्स पर भी एआई का जलवा साफ देखने को मिल रहा है. क्योंकि एआई-पावर्ड डायग्नोस्टिक्स टूल्स सर्विस टेक्नीशियन को सही और जल्द सलूशन देते हैं. इससे मैकेनिक को गाड़ी की असली खराबी खोजने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता. जबकि कार चालकों को भरोसा, कम मेंटेनेंस लागत और एक प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है. जिससे ऑटो कंपनियों और ग्राहकों दोनों को फायदा पहुंच रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:54 AM (IST)
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