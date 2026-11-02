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हिंदी न्यूज़ऑटोAston Martin Price Cut: अब कम कीमत में मिलेगी James Bond की लग्जरी कार, जानें नया दाम

Aston Martin Price Cut: अब कम कीमत में मिलेगी James Bond की लग्जरी कार, जानें नया दाम

Aston Martin Price Cut: भारत-ब्रिटेन डील के बाद एस्टन मार्टिन की कारों पर हुई 4 करोड़ रुपये तक की कटौती. जानिए जेम्स बॉन्ड कार वैंक्विश, DB12 और वैंटेज के नए दाम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 05:32 PM (IST)
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Aston Martin Price Cut: जब भी हम जेम्स बॉन्ड की एक्शन मूवी देखते हैं तो जेम्स बॉन्ड की कार की चर्चा जरूर करते हैं. जबकि एक बार फिर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई एस्टन मार्टिन कार कंपनी चर्चा में है. दरअसल जेम्स बॉन्ड की पसंदीदा मानी जाने वाली इस लग्जरी ब्रांड की कारों के दाम में 1.84 करोड़ रुपये से लेकर 4.02 करोड़ रुपये तक की भारी कमी देखने को मिली है.

ऐसा इस लिए हुआ है क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कस्टम ड्यूटी और टैक्स में मिली बड़ी राहत के बाद कंपनी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है. जिसके चलते अब भारत में लग्जरी और सुपर-स्पोर्ट्स कारें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती हो गई हैं. चलिए जानते हैं कि एस्टन मार्टिन की गाड़ियों के नए दाम क्या हैं.

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वैंक्विश के दाम हुए बेहद कम

आपको बता दें कि कंपनी की फ्लैगशिप कार एस्टन मार्टिन वैंक्विश वोल्टांटे  पर सबसे ज्यादा 4.02 करोड़ रुपये की छूट मिल रही है. क्योंकि इसकी पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 10.92 करोड़ रुपये थी जो अब घटकर 6.90 करोड़ रुपये रह गई है. वहीं इसके स्टैंडर्ड वैंक्विश कूपे मॉडल की कीमत भी 3.71 करोड़ रुपये कम होकर अब 6.40 करोड़ रुपये हो गई है.

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एस्टन मार्टिन DB12 S के नए दाम

जानकारी दें दे कि कंपनी की ग्रैंड टूरर कार DB12 S की कीमत में भी बड़ा अंतर आया है. पहले इस गाड़ी की शुरुआती मॉडल 6.62 करोड़ रुपये की थी  जो अब 2.52 करोड़ रुपये की कटौती के बाद 4.10 करोड़ रुपये में उपलब्ध होगा. इसके अलावा इसके कन्वर्टिबल वेरिएंट DB12 S वोल्टांटे की कीमत 7.00 करोड़ रुपये से घटकर 4.35 करोड़ रुपये रखी गई है.

पावरफुल DBX S SUV हुई सस्ती

बता दें कि कंपनी की सबसे लोकप्रिय और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लग्जरी एसयूवी DBX S पर ग्राहकों को 2.65 करोड़ रुपये की सीधी बचत होगी. क्योंकि पुरानी कीमत 6.80 करोड़ रुपये थी लेकिन नई प्राइस लिस्ट जारी होने के बाद अब इसे 4.15 करोड़ रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसमें आपको मर्सीडीज-एएमजी का दमदार V8 इंजन मिलता है.

सबसे सस्ती बैंटेज S के रेट

जानकारी दें दे कि एंटी-लेवल सुपरकार वैंटेज S अब भारतीय ग्राहकों के लिए और ज्यादा किफायती हो गई है. इसकी कीमत में 1.84 करोड़ रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है जिसके बाद इसे 4.99 करोड़ रुपये की बजाय केवल 3.15 करोड़ रुपये में खरीदा जा सकता है. जबकि इसके रोडस्टर वेरिएंट की नई कीमत 3.35 करोड़ रुपये रखी गई है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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