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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय झंडे वाले जहाज पर ओमान के नजदीक समंदर में हमला, एक की मौत, शिप पर थे 14 नाविक

भारतीय झंडे वाले जहाज पर ओमान के नजदीक समंदर में हमला, एक की मौत, शिप पर थे 14 नाविक

ओमान के तट के पास भारत के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात हवाई वस्तु से हमला किया गया. इस घटना में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 11:23 AM (IST)
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ओमान के तट के पास सोमवार को भारत के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर अज्ञात हवाई वस्तु से हमला किया गया. इस घटना में गुजरात के रहने वाले एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि जहाज पर सवार अन्य 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया. केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ओमान के तटरक्षक बल ने सभी 13 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालकर बचाया.

अज्ञात हवाई वस्तु से भारतीय जहाज पर हमला

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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि भारतीय जहाज 'एमएसवी अल जुसुफी' ओमान के तट के पास समुद्री मार्ग से गुजर रहा था. जहाज पर कुल 14 भारतीय नाविक सवार थे. इसी दौरान किसी अज्ञात हवाई वस्तु ने जहाज को निशाना बनाया. हमले के बाद 13 नाविकों ने सुरक्षित जहाज से बाहर निकलकर बचाव किया. ओमान के तटरक्षक बल ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया.

गुजरात के रहने वाले नाविक की गई जान

मंत्री ने बताया कि हमले में घायल हुए एक नाविक ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान गुजरात निवासी गंधार नाहीम अजीज के रूप में हुई है. इस घटना में बाकी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. हमले के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार पक्ष को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में

सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक, ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, ताकि सुरक्षित बचाए गए सभी 13 नाविकों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा सके. इसके साथ ही जहाजरानी मंत्रालय नाविकों की जल्द भारत वापसी की व्यवस्था करने में जुटा है. मंत्रालय की ओर से मृत नाविक के पार्थिव शरीर को भी जल्द भारत लाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. सरकार ने सुरक्षित बचे नाविकों की वापसी और मृतक के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 03 Nov 2026 10:39 AM (IST)
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