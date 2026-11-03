भारतीय झंडे वाले जहाज पर ओमान के नजदीक समंदर में हमला, एक की मौत, शिप पर थे 14 नाविक

ओमान के तट के पास सोमवार को भारत के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर अज्ञात हवाई वस्तु से हमला किया गया. इस घटना में गुजरात के रहने वाले एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि जहाज पर सवार अन्य 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया. केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ओमान के तटरक्षक बल ने सभी 13 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालकर बचाया.

अज्ञात हवाई वस्तु से भारतीय जहाज पर हमला

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि भारतीय जहाज 'एमएसवी अल जुसुफी' ओमान के तट के पास समुद्री मार्ग से गुजर रहा था. जहाज पर कुल 14 भारतीय नाविक सवार थे. इसी दौरान किसी अज्ञात हवाई वस्तु ने जहाज को निशाना बनाया. हमले के बाद 13 नाविकों ने सुरक्षित जहाज से बाहर निकलकर बचाव किया. ओमान के तटरक्षक बल ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया.

⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Nov 2, the Indian MSV AL JUSUFI, carrying 14 Indian seafarers, was struck by an unidentified aerial object while navigating near the coast of Oman. While 13 crew members safely evacuated and were rescued by the Omani Coast Guard, I am deeply saddened to report that one of our seafarers, Gandhar Nahim Ajij from Gujarat, tragically succumbed to his injuries. My heartfelt condolences go out to his family and loved ones during this hour of immense grief. The Ministry and Indian Embassy in Oman are in contact with local authorities to ensure immediate assistance for the 13 survivors and facilitate the swift repatriation of both the surviving crew and mortal remains of our deceased seafarer. — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 3, 2026

गुजरात के रहने वाले नाविक की गई जान

मंत्री ने बताया कि हमले में घायल हुए एक नाविक ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान गुजरात निवासी गंधार नाहीम अजीज के रूप में हुई है. इस घटना में बाकी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. हमले के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार पक्ष को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में

सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक, ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, ताकि सुरक्षित बचाए गए सभी 13 नाविकों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा सके. इसके साथ ही जहाजरानी मंत्रालय नाविकों की जल्द भारत वापसी की व्यवस्था करने में जुटा है. मंत्रालय की ओर से मृत नाविक के पार्थिव शरीर को भी जल्द भारत लाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. सरकार ने सुरक्षित बचे नाविकों की वापसी और मृतक के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है.