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हिंदी न्यूज़ऑटोHelmet Expiry Date: आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

Helmet Expiry Date: आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

Helmet Expiry Date: दिखने में नया लगने वाला हेलमेट भी अंदर से हो सकता है कमजोर. जानिए क्यों 3 से 5 साल में खत्म हो जाती है इसकी एक्सपायरी डेट और सुरक्षा के लिहाज से इसे समय पर बदलना क्यों जरूरी?

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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Helmet Expiry Date: भारत में बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है. हमारे देश में बहुत से लोग हेलमेट सिर्फ इसलिए खरीदते और पहनते हैं ताकि पुलिस उनका चालान न काट सके. यही वजह है कि एक बार हेलमेट खरीदने के बाद लोग उसे सालों-साल, तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक कि वह पूरी तरह टूट न जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने-पीने की चीजों और दवाइयों की तरह आपके हेलमेट की भी एक्सपायरी डेट होती है. दिखने में बिल्कुल मजबूत और सही सलामत लगने वाला पुराना हेलमेट भी एक्सीडेंट के समय आपकी जान बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो सकता है.

कितने साल होती है एक हेलमेट की उम्र?

सुरक्षा विशेषज्ञों और दुनिया की तमाम बड़ी हेलमेट निर्माता कंपनियों के अनुसार, किसी भी अच्छे और ISI प्रमाणित हेलमेट की औसतन लाइफ खरीद की तारीख से 3 से 5 साल ही होती है. यह नियम पूरी दुनिया में एक समान रूप से लागू माना जाता है.

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दुनिया के सबसे सुरक्षित और महंगे हेलमेट बनाने वाली जापानी कंपनियां जैसे Arai और Shoei भी इसी 5 साल के नियम की वकालत करती हैं. Arai कंपनी की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोई हेलमेट डिब्बे में बिल्कुल नया बंद रखा है और उसका कभी इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, तो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 7 साल पूरे होने पर उसकी वारंटी और सुरक्षा क्षमता खत्म हो जाती है.

बाहर से सही, तो अंदर से कैसे हो जाता है एक्सपायर?

अक्सर लोग सोचते हैं कि जब हेलमेट बाहर से कहीं से नहीं टूटा है, तो वह एक्सपायर कैसे हो सकता है. दरअसल, हेलमेट की सुरक्षा का असली राज उसके बाहरी प्लास्टिक शेल में नहीं, बल्कि उसके अंदर लगी सफेद थर्माकोल जैसी परत में छुपा होता है, जिसे तकनीकी भाषा में ईपीएस फोम लाइनर कहा जाता है.

जब आप नियमित रूप से हेलमेट पहनते हैं, तो आपके सिर का पसीना, बालों में लगाया जाने वाला तेल, बाहरी धूल-मिट्टी और हवा की नमी इस अंदरूनी फोम के संपर्क में आती है. इनके कारण यह सुरक्षात्मक फोम समय के साथ धीरे-धीरे सख्त होने लगता है और सिकुड़ जाता है. जब यह फोम सख्त हो जाता है, तो किसी दुर्घटना या एक्सीडेंट के वक्त सिर पर लगने वाले तगड़े झटके को सोखने की इसकी क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है. इसके अलावा, धूप की हानिकारक यूवी किरणों के लगातार संपर्क में रहने से हेलमेट का बाहरी शेल भी वक्त के साथ कमजोर हो जाता है.

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इन स्थितियों में तुरंत बदल दें अपना हेलमेट

अगर आपका हेलमेट 3 से 5 साल पुराना नहीं भी हुआ है, तो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे तुरंत बदल देना चाहिए. सबसे पहला नियम यह है कि यदि आपका हेलमेट कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो, या वह किसी ऊंचाई से सीधे कंक्रीट के फर्श पर जोर से गिर गया हो, तो उसे तुरंत रिटायर कर दें. 

भले ही उस पर बाहर कोई स्क्रैच न दिखे, लेकिन एक बार का झटका झेलने के बाद अंदरूनी ईपीएस फोम क्रैश हो जाता है और दोबारा सुरक्षा नहीं दे पाता. इसके अलावा, अगर हेलमेट की फिटिंग ढीली हो गई हो और वह सिर हिलाने पर हिल रहा हो, तो भी नया हेलमेट ले लें, क्योंकि ढीला हेलमेट एक्सीडेंट के समय सिर से छिटक कर दूर गिर जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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