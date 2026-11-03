भारत में दोपहिया वाहन सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत हैं. ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या फिर बाजार से सामान लाना हो, बाइक और स्कूटर लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं. यही वजह है कि फेस्टिव सीजन आते ही दोपहिया वाहनों की खरीदारी में तेजी देखने को मिलती है.

अक्टूबर 2026 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. जापानी वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने बिक्री के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है. कंपनी ने एक महीने में 7.34 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहन बेचकर सालाना बिक्री में 13 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की है.

अक्टूबर में बढ़ी Honda की बिक्री

Honda Motorcycle & Scooter India ने अक्टूबर 2026 में कुल 7,34,566 बाइक और स्कूटर की बिक्री दर्ज की. पिछले साल अक्टूबर 2025 में कंपनी ने 6,50,596 यूनिट बेची थीं. इस तरह कंपनी ने एक साल में अपनी बिक्री में करीब 83,970 यूनिट का इजाफा किया है. इस प्रदर्शन में घरेलू बाजार के साथ विदेशी बाजारों का भी योगदान रहा. खास बात यह है कि कंपनी की बिक्री में सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी बढ़ी है.

घरेलू बाजार में भी बढ़ी बाइक और स्कूटर की मांग

अक्टूबर में Honda की घरेलू बिक्री 6,64,831 यूनिट रही, जबकि अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 5,98,952 यूनिट था. यानी कंपनी ने भारतीय बाजार में सालाना आधार पर 11 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की. इस बढ़ोतरी के पीछे फेस्टिव सीजन की खरीदारी को एक अहम वजह माना जा रहा है. अक्टूबर में नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान कई लोगों ने नए दोपहिया वाहन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई. कंपनी के पास अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से स्कूटर और मोटरसाइकिल के विकल्प मौजूद हैं. यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में इसकी पहुंच बनी हुई है.

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एक्सपोर्ट में 35 परसेंट की शानदार ग्रोथ

Honda के लिए अक्टूबर का महीना विदेशी बाजारों में भी अच्छा रहा. कंपनी ने अक्टूबर 2026 में 69,735 दोपहिया वाहनों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इसी महीने 51,644 यूनिट एक्सपोर्ट की गई थीं. इस तरह निर्यात में सालाना आधार पर 35 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. घरेलू बिक्री के मुकाबले निर्यात की संख्या भले ही कम हो, लेकिन इसकी तेज ग्रोथ बताती है कि भारत में बनने वाली Honda की बाइक और स्कूटर की मांग दूसरे देशों में भी बढ़ रही है.

सात महीने में 41 लाख से ज्यादा वाहन बेचे

अगर पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो Honda ने कुल 41,74,638 दोपहिया वाहन बेचे हैं. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की बिक्री 36,44,151 यूनिट थी. इस तरह सात महीनों में कंपनी ने 15 परसेंट की सालाना ग्रोथ दर्ज की. इस दौरान घरेलू बाजार में 37,08,903 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि निर्यात का आंकड़ा 4,65,735 यूनिट रहा. घरेलू बिक्री में 13 परसेंट और निर्यात में 28 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Activa और Shine जैसे मॉडल से मिलती है मजबूती

भारतीय बाजार में Honda की पहचान बनाने वाले मॉडलों में Activa, Dio, Shine और Unicorn जैसे नाम शामिल हैं. स्कूटर सेगमेंट में Activa की लोकप्रियता काफी समय से बनी हुई है, वहीं Shine और Unicorn जैसी मोटरसाइकिलें रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के बीच पसंद की जाती हैं. कंपनी के पास देशभर में 7,000 से ज्यादा टचपॉइंट का नेटवर्क है. इसके अलावा मानेसर, टपूकड़ा, नरसापुरा और विठलापुर में इसके चार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं. कंपनी के मुताबिक, भारत में वह 7.6 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे चुकी है.

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